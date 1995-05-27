7.6
7.6

La Haine

, 1995
La Haine / Hate
France / Drama, Crime / 18+
Poster of La Haine
7.6

Synopsis

24 hours in the lives of three young men in the French suburbs the day after a violent riot.

Cast

Vincent Cassel
Vincent Cassel
Hubert Koundé
Hubert Koundé
Abdel Ahmed Ghili
Joseph Momo
Saïd Taghmaoui
Saïd Taghmaoui
Solo
Director Mathieu Kassovitz
Writer Mathieu Kassovitz
Composer Assassin
Country France
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 1995
Online premiere 25 June 1996
World premiere 27 May 1995
19 August 2021 Russia 18+
13 October 1997 Argentina
22 February 1996 Australia
31 August 1995 Belgium
1 December 1995 Brazil
1 September 1995 Canada
14 June 1996 Denmark
16 August 1996 Estonia
9 February 1996 Finland
31 May 1995 France
26 October 1995 Germany
17 November 1995 Great Britain
17 November 1995 Greece
18 January 1996 Hungary
3 October 1995 Ireland
21 September 1995 Italy
30 January 1996 Mexico
14 December 1995 Netherlands
29 March 1996 Norway
5 January 1996 Poland
8 December 1995 Portugal
21 August 1997 Singapore
8 November 1997 South Korea
30 January 1996 Spain
3 November 1995 Sweden
9 November 1995 Switzerland
18 October 1996 Turkey
23 February 1996 USA
Budget €2,590,000
Worldwide Gross $771,492
Production Les Productions Lazennec, Le Studio Canal+, La Sept Cinéma
Also known as
La haine, El odio, Hate, Ненависть, Hatet, Medan vi faller, O Ódio, Viha, 怒火青春, A gyűlölet, Droits de cité, Haat, Hadet, Hass, Hatred, L'odio, Mržnja, Nafrat, Neapykanta, Nefrat, Nenávist, Nenávisť, Nienawiść, Nifrət, Nikushimi, Protesto, Sovraštvo, Ura, Το μίσος, Мржња, Омраза, 恨, 憎しみ

7.6
8.1 IMDb
Quotes

Hubert Heard about the guy who fell off a skyscraper? On his way down past each floor, he kept saying to reassure himself: So far so good... so far so good... so far so good. How you fall doesn't matter. It's how you land!
