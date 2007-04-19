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Poster of May
5.9
Kinoafisha Films May
5.9

May

, 2007
May
Russia / War, Romantic / 18+
Poster of May
5.9

Cast

Andrey Kuzichev
Andrey Kuzichev
Viktoriya Tolstoganova
Viktoriya Tolstoganova
Andrey Merzlikin
Andrey Merzlikin
Irina Rozanova
Irina Rozanova
Larisa Luzhina
Larisa Luzhina
Aleksey Panin
Aleksey Panin
Stanislav Duzhnikov
Stanislav Duzhnikov
Gennadiy Nazarov
Alisa Grebenshchikova
Alisa Grebenshchikova
Aleksei Kravchenko
Aleksei Kravchenko
Ivan Dobrynin
Anton Eldarov
Anton Eldarov
Director Marat Rafikov, Ilya Rubinshteyn
Writer Ilya Rubinshteyn
Composer Soundrama
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2007
World premiere 19 April 2007
Release date
19 April 2007 Russia КароПрокат 16+
19 April 2007 Belarus
19 April 2007 Kazakhstan
19 April 2007 Ukraine
Production TV-Movie
Also known as
May, Maj, Starley, pobeda i vesna, Май

Film rating

5.9
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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