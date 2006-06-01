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Poster of KussKuss
6.5
Kinoafisha Films KussKuss
6.5

KussKuss

, 2005
KussKuss
Germany, Switzerland / Drama / 18+
Poster of KussKuss
6.5

Cast

Carina Wiese
Katja
Saïda Jawad
Saida
Axel Schrick
Hendrik
Victor Choulman
Katjas Vater
Ursina Lardi
Tinka
Daniel Stock
John
Konstantin Achmed Bürger
Ahmed
Ennio Cacciato
Arztkollege
Torsten Lensing
Max
Abel Lindner
Anmacher-Typ
Director Sören Senn
Writer Katrin Milhahn, Sören Senn
Composer Boris Bergmann
Cast and Crew

Film details

Country Germany / Switzerland
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2005
World premiere 1 June 2006
Release date
1 June 2006 Germany 0
Worldwide Gross $343,678
Production Hochschule für Film und Fernsehen 'Konrad Wolf', Novapool Production
Also known as
KussKuss - Dein Glück gehört mir, KussKuss - Ton bonheur m'appartient!, KussKuss - Your Happiness Depends on Me, KussKuss – Dein Glück gehört mir!

Film rating

6.5
Rate 15 votes
6.3 IMDb
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