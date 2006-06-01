Cast
Victor Choulman
Katjas Vater
Konstantin Achmed Bürger
Ahmed
Ennio Cacciato
Arztkollege
Abel Lindner
Anmacher-Typ
Cast and Crew
Director
Sören Senn
Writer
Katrin Milhahn, Sören Senn
Composer
Boris Bergmann
Film details
Country
Germany / Switzerland
Runtime
1 hour 35 minutes
Production year
2005
World premiere
1 June 2006
Worldwide Gross
$343,678
Production
Hochschule für Film und Fernsehen 'Konrad Wolf', Novapool Production
Also known as
KussKuss - Dein Glück gehört mir, KussKuss - Ton bonheur m'appartient!, KussKuss - Your Happiness Depends on Me, KussKuss – Dein Glück gehört mir!