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Poster of Countdown
6.1
Kinoafisha Films Countdown
6.1

Countdown

, 2004
Lichnyy nomer
Russia / Thriller, Action / 18+
Poster of Countdown
6.1

Cast

Aleksey Makarov
Aleksey Makarov
Maj. Aleksei Smolin
Louise Lombard
Louise Lombard
Catherine Stone
Yuriy Tsurilo
Yuriy Tsurilo
Gen. Sergei Karpov
Vyacheslav Razbegaev
Vyacheslav Razbegaev
Umar Tamiev
Egor Pazenko
Egor Pazenko
Saulyus Boykis
Viktor Verzhbitskiy
Viktor Verzhbitskiy
Lev Pokrovskiy
Mariya Golubkina
Mariya Golubkina
Ramil Sabitov
Ramil Sabitov
Khasan
John Amos
John Amos
Admiral Melory
Orso Maria Guerrini
Orso Maria Guerrini
Italian Prime Minister
Hossein Taheri
Emissary
Director Yevgeny Lavrentyev
Writer Yevgeny Lavrentyev, Yuri Sagaidak, Ramil Yamaleyev
Composer Paul Lawler
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2004
World premiere 9 December 2004
Release date
9 December 2004 Russia 12+
9 December 2004 Belarus
9 December 2004 Kazakhstan
12 December 2004 USA
9 December 2004 Ukraine
Budget $7,000,000
Worldwide Gross $4,385,278
Production Filmmaster Productions, Top Line Production
Also known as
Lichnyy nomer, Countdown, Antistrofi metrisi, Countdown - Ataque Terrorista, Countdown - Mission Terror, Geri Sayım, Isiklik number, Leszámolás - Terror, Odliczanie, To diktyo tis tromokratias, Личен номер, Личный номер, Особистий номер, 大統領のカウントダウン, Countdown – Mission Terror

Film rating

6.1
Rate 10 votes
5.2 IMDb
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Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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