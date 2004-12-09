Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2004
World premiere
9 December 2004
Release date
|9 December 2004
|Russia
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|12+
|9 December 2004
|Belarus
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|9 December 2004
|Kazakhstan
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|12 December 2004
|USA
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|9 December 2004
|Ukraine
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Budget
$7,000,000
Worldwide Gross
$4,385,278
Production
Filmmaster Productions, Top Line Production
Also known as
Lichnyy nomer, Countdown, Antistrofi metrisi, Countdown - Ataque Terrorista, Countdown - Mission Terror, Geri Sayım, Isiklik number, Leszámolás - Terror, Odliczanie, To diktyo tis tromokratias, Личен номер, Личный номер, Особистий номер, 大統領のカウントダウン, Countdown – Mission Terror