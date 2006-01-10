Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Ispanskiy voyazh Stepanycha
5.7
Kinoafisha Films Ispanskiy voyazh Stepanycha
5.7

Ispanskiy voyazh Stepanycha

, 2006
Ispanskiy voyazh Stepanycha
Russia / Adventure, Comedy / 18+
Poster of Ispanskiy voyazh Stepanycha
5.7

Cast

Ilya Oleynikov
Ilya Oleynikov
Timofey Stepanovich Okopov
Lyubov Polishchuk
Lyubov Polishchuk
Lyusya Okopova, Stepanych's wife
Alisa Grebenshchikova
Alisa Grebenshchikova
Masha Okopova, Stepanych's daughter
Stanislav Sadalskiy
Stanislav Sadalskiy
Vakha Vorkutidze
Mikhail Vladimirov
Mikhail Vladimirov
Semyon
Mikhail Galustyan
Mikhail Galustyan
Yanychar
Aleksandr Pyatkov
Lada Dance
Manana, Vorkutidze's wife
Denis Klyaver
Denis Klyaver
Stanislav Kostyushkin
Stanislav Kostyushkin
Nina Agapova
Aleksandr Alekseyev
Stepanych's friend
Director Maksim Voronkov
Writer Igor Ter-Karapetov, Maksim Voronkov
Composer Ilya Oleynikov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 2006
World premiere 10 January 2006
Release date
10 January 2006 Russia Гельварс 16+
4 February 2013 Kazakhstan
4 February 2013 Ukraine
Production WSB
Also known as
Ispanskiy voyazh Stepanycha, Испанский вояж Степаныча

Film rating

5.7
Rate 10 votes
3.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Ispanskiy voyazh Stepanycha

Iskateli priklyucheniy
Iskateli priklyucheniy Adventure, Comedy
2012, Russia
3.0
Ladies' Man 2
Ladies' Man 2 Comedy
1992, Russia
3.0
Bud moim prodyuserom Comedy
2016, Russia
0.0
Kidnapping, Caucasian Style!
Kidnapping, Caucasian Style! Comedy
2014, Russia
1.0
Rzhevskiy protiv Napoleona
Rzhevskiy protiv Napoleona Comedy
2011, Russia / Ukraine
3.0
Chelovek v futlyare, chelovek v palto i chelovek vo frake
Chelovek v futlyare, chelovek v palto i chelovek vo frake Comedy
2005, Russia
6.0
8 New Dates
8 New Dates Comedy
2014, Russia
5.0
The Best Movie
The Best Movie Comedy
2007, Russia
3.0
The Best Movie 2
The Best Movie 2 Comedy
2008, Russia
3.0
Neveroyatnoye pari, ili istinnoye proisshestviye, blagopoluchno zavershivsheyesya sto let nazad
Neveroyatnoye pari, ili istinnoye proisshestviye, blagopoluchno zavershivsheyesya sto let nazad Comedy
1984, USSR
7.0
Nuzhnye lyudi
Nuzhnye lyudi Comedy
1986, USSR
5.0
Sanitary Zone
Sanitary Zone Comedy
1990, USSR
4.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more