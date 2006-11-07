Cast
Duta Skhirtladze
Iosif Stalin
Tamara Gverdtsiteli
Mariya Svanidze
Nikolai Svanidze
Alyosha Svanidze
Ekaterina Galakhova
Irina Gogua
Algirdas Dainavicius
Erik Mentsel
Cast and Crew
Director
Oleg Massarygin, Mira Todorovskaya
Writer
Mira Todorovskaya, Olga Trifonova
Composer
Mikael Tariverdiev
Film details
Country
Russia
Runtime
2 hours 20 minutes
Production year
2006
World premiere
7 November 2006
Production
Mirabel Film Studio
Also known as
Zhena Stalina, Stalin's Wife, Sztálin felesége, Zona Stalina, Жена Сталина