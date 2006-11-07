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Poster of Zhena Stalina
7.1
Kinoafisha Films Zhena Stalina
7.1

Zhena Stalina

, 2006
Zhena Stalina
Russia / Drama, Romantic, Biography, History / 18+
Poster of Zhena Stalina
7.1

Cast

Olga Budina
Olga Budina
Nadezhda Alliluyeva
Tatiana Abramova
Tatiana Abramova
Anna Alliluyeva - sestra Nadezhdy
Vadim Demchog
Vadim Demchog
Levan Mskhiladze
Levan Mskhiladze
Natalya Rogozhkina
Natalya Rogozhkina
Svetlana Khodchenkova
Svetlana Khodchenkova
Zhenya
Duta Skhirtladze
Iosif Stalin
Tamara Gverdtsiteli
Mariya Svanidze
Nikolai Svanidze
Alyosha Svanidze
Ekaterina Galakhova
Irina Gogua
Algirdas Dainavicius
Erik Mentsel
Bugar Abbasov
Director Oleg Massarygin, Mira Todorovskaya
Writer Mira Todorovskaya, Olga Trifonova
Composer Mikael Tariverdiev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 20 minutes
Production year 2006
World premiere 7 November 2006
Production Mirabel Film Studio
Also known as
Zhena Stalina, Stalin's Wife, Sztálin felesége, Zona Stalina, Жена Сталина

Film rating

7.1
Rate 14 votes
6.5 IMDb
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