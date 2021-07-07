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Poster of Funny Face
7.3
Kinoafisha Films Funny Face
7.3

Funny Face

, 1957
Funny Face
USA / Musical, Comedy, Romantic / 18+
Poster of Funny Face
7.3

Cast

Audrey Hepburn
Audrey Hepburn
Jo Stockton
Fred Astaire
Fred Astaire
Dick Avery
Kay Thompson
Kay Thompson
Maggie Prescott
Michel Auclair
Prof. Émile Flostre
Robert Flemyng
Paul Duval
Dovima
Marion
Virginia Gibson
Babs
Suzy Parker
Specialty Dancer (Think Pink Number)
Sunny Harnett
Specialty Dancer (Think Pink Number)
Don Powell
Jean Del Val
Hairdresser
Director Stanley Donen
Writer Leonard Gershe
Composer Ira Gershwin
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 1957
Online premiere 28 July 2016
World premiere 13 February 1957
Release date
1 January 1958 Brazil
13 February 1957 Denmark 11
13 February 1957 Finland K-12
15 November 1957 France
19 December 1957 Germany
25 April 1957 Great Britain
28 September 1957 Japan
25 December 1957 Portugal
13 February 1957 Romania AP
15 February 1958 South Korea 15
10 June 1957 Sweden
13 February 1957 USA
Budget $3,000,000
Worldwide Gross $3,256
Production Paramount Pictures
Also known as
Funny Face, Drôle de frimousse, Ein süßer Fratz, Cinderela em Paris, Kär i Paris, La cenicienta de París, La cenicienta en París, Забавная мордашка, Amo París, Cenerentola a Parigi, Das rosarote Mannequin, Exypno moutraki, Forelsket i Paris, Funny Face - forelsket i Paris, Guitig snuitje, Keistas veidelis, Khuôn Mặt Hài Hước, Mókás arc, Mutra Nostimă, Rakastunut Pariisissa, Şahane macera, Smiešna Tvár, Una cara con ángel, Una Cenicienta en París, Usměvavá Tvář, Usmievavá tvár, Zabawna buzia, Εξυπνο μουτράκι, Забавне личко, Смешно лице, Странно лице, 화니 페이스, パリの恋人, 甜姐儿, 甜姐兒, 파리의 연인, 巴里의 戀人, Una cara con angel

Film rating

7.3
Rate 11 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 7 July 2021
Listen to the
soundtrack Funny Face

Quotes

Dick Avery When I get through with you, you'll look like... What do you call beautiful? A tree. You'll look like a tree.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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