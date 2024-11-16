Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Kinoafisha
Film festivals
Sochi International Film Festival
Events
All nominated films "Sochi International Film Festival" in 2024
Site
Russia
Date
16 November 2024
Year
Sochi International Film Festival 2024
Sochi International Film Festival 2021
Sochi International Film Festival 2020
Sochi International Film Festival 2019
Sochi International Film Festival 2018
Sochi International Film Festival 2017
Show all
Sochi International Film Festival 2016
Sochi International Film Festival 2004
Sochi International Film Festival 2003
Sochi International Film Festival 2002
Sochi International Film Festival 2001
Sochi International Film Festival 2000
Sochi International Film Festival 1999
Sochi International Film Festival 1998
Sochi International Film Festival 1997
Sochi International Film Festival 1996
Sochi International Film Festival 1995
Sochi International Film Festival 1994
Nominations
Best Director
Honorable Mention / Official Selection - Best Feature Film
Press Award
Best Produced Screenplay
Best Cinematography Award / Best Cinematography
Best Feature / Best Feature Film
Show all
SIFFA / Best Actor
SIFFA / Best Short Film
SIFFA / Best Original Screenplay
Presidents Award / Best Film
People Choice Award / Best Short Film
Special Mention
Special Jury Diploma
Best Actress
Special Jury Award / Best Music in a Feature Film
Special Jury Award
Special Jury Award / Special Jury Prize
FIPRESCI Prize
FIPRESCI Prize / Competition
Grand Prix
Grand Prix / Best Short Film
Golden Rose
Best Actor
Other awards and film festivals
Academy Awards, USA
1929-2025
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Sundance Film Festival
1982-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Window to Europe
1993-2025
Toronto International Film Festival
1978-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree