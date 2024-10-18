Menu
Film festivals
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Events
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2024
All nominated films "St. Petersburg Message to Man Film Festival" in 2024
Site
Russia
Date
18 October 2024 - 27 October 2024
Golden Centaur Award / Grand Prix
All nominees
Spring 23
Spring 23
Zhiyi Wang
Show all nominees
Centaur Award / In Silico - International Competition of Experimental Films
Three Secret Clues of Longing
Three Secret Clues of Longing
Zhenia Kazankina
Winner
Year
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2024
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2023
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2022
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2021
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2020
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2019
Show all
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2018
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2017
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2016
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2015
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2014
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2013
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2012
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2011
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2010
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2009
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2008
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2007
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2006
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2005
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2004
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2003
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2002
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2000
St. Petersburg Message to Man Film Festival 1999
St. Petersburg Message to Man Film Festival 1998
St. Petersburg Message to Man Film Festival 1995
St. Petersburg Message to Man Film Festival 1993
Nominations
Grand Prix
Best Short Film
Best festival film
Best Film
Golden Centaur Award
Int'l Federation of Cinema Societies' Prize / International Competition
Show all
Int'l Federation of Cinema Societies' Prize
Russian Press Prize / Best Short Documentary
Russian Press Prize / Best Full-Length Documentary
Russian Press Prize
Bellona Prize / Environmental Law Organization's Prize
Bellona Prize / Special Prize
Special Mention / Best International Documentary Short Film
Special Mention / Best Full-Length Documentary Film
Special Mention / Student Jury
Student Jury Prize / Short Film
Student Jury Prize
FIPRESCI
Special Award / Best Short Film
Special Award / Silence Is Golden
Special Award
Special Jury Prize / International Competition
Special Jury Prize / Best Art contribution Award
Special Jury Prize
Jury Diploma / International Competition
Jury Diploma / In Silico - International Competition
Centaur Award / Debut International Competition
Centaur Award / Best Debut
Centaur Award / Best Documentary Film
Centaur Award / Best Short Fiction
Centaur Award / International Debut Competition
Centaur Award / In Silico - International Competition of Experimental Films
Centaur Award / International Competition - Best Short Documentary Film
Centaur Award / International Competition - Best Animated Film
Centaur Award / International Competition - Best Full-Length Documentary Film
Centaur Award / National Competition - Best Debut
Centaur Award / National Competition - Best Short Documentary Film
