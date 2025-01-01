|Title
|Year
|Date
|St. Petersburg Message to Man Film Festival 2024
|2024
|18 October 2024 - 27 October 2024
|St. Petersburg Message to Man Film Festival 2023
|2023
|6 October 2023 - 14 October 2023
|St. Petersburg Message to Man Film Festival 2022
|2022
|St. Petersburg Message to Man Film Festival 2021
|2021
|St. Petersburg Message to Man Film Festival 2020
|2020
|3 November 2020 - 8 November 2020
|St. Petersburg Message to Man Film Festival 2019
|2019
|St. Petersburg Message to Man Film Festival 2018
|2018
|15 September 2018 - 22 September 2018
|St. Petersburg Message to Man Film Festival 2017
|2017
|23 September 2017 - 1 October 2017
|St. Petersburg Message to Man Film Festival 2016
|2016
|St. Petersburg Message to Man Film Festival 2015
|2015
|St. Petersburg Message to Man Film Festival 2014
|2014
|St. Petersburg Message to Man Film Festival 2013
|2013
|St. Petersburg Message to Man Film Festival 2012
|2012
|St. Petersburg Message to Man Film Festival 2011
|2011
|St. Petersburg Message to Man Film Festival 2010
|2010
|St. Petersburg Message to Man Film Festival 2009
|2009
|St. Petersburg Message to Man Film Festival 2008
|2008
|St. Petersburg Message to Man Film Festival 2007
|2007
|St. Petersburg Message to Man Film Festival 2006
|2006
|St. Petersburg Message to Man Film Festival 2005
|2005
|St. Petersburg Message to Man Film Festival 2004
|2004
|St. Petersburg Message to Man Film Festival 2003
|2003
|St. Petersburg Message to Man Film Festival 2002
|2002
|St. Petersburg Message to Man Film Festival 2000
|2000
|St. Petersburg Message to Man Film Festival 1999
|1999
|St. Petersburg Message to Man Film Festival 1998
|1998
|St. Petersburg Message to Man Film Festival 1995
|1995
|St. Petersburg Message to Man Film Festival 1993
|1993