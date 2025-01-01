Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals St. Petersburg Message to Man Film Festival Events

St. Petersburg Message to Man Film Festival Film Festival Events

Title Year Date
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2024 2024 18 October 2024 - 27 October 2024
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2023 2023 6 October 2023 - 14 October 2023
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2022 2022
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2021 2021
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2020 2020 3 November 2020 - 8 November 2020
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2019 2019
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2018 2018 15 September 2018 - 22 September 2018
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2017 2017 23 September 2017 - 1 October 2017
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2016 2016
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2015 2015
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2014 2014
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2013 2013
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2012 2012
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2011 2011
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2010 2010
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2009 2009
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2008 2008
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2007 2007
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2006 2006
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2005 2005
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2004 2004
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2003 2003
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2002 2002
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2000 2000
St. Petersburg Message to Man Film Festival 1999 1999
St. Petersburg Message to Man Film Festival 1998 1998
St. Petersburg Message to Man Film Festival 1995 1995
St. Petersburg Message to Man Film Festival 1993 1993
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more