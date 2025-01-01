Menu
Kinoafisha Film festivals Archive

Archive of film awards and festivals

2025
Academy Awards, USA 2025 Cannes Film Festival 2025 Golden Globes, USA 2025 Primetime Emmy Awards 2025 BAFTA Awards 2025 Venice Film Festival 2025 Razzie Awards 2025 Sundance Film Festival 2025 Berlin International Film Festival 2025 Moscow International Film Festival 2025 Screen Actors Guild Awards 2025 Toronto International Film Festival 2025
2024
Academy Awards, USA 2024 Cannes Film Festival 2024 Golden Globes 2024 Primetime Emmy Awards 2024 BAFTA Awards 2024 Venice Film Festival 2024 Razzie Awards 2024 Sundance Film Festival 2024 Berlin International Film Festival 2024 Moscow International Film Festival 2024 Screen Actors Guild Awards 2024 St. Petersburg Message to Man Film Festival 2024 Tallinn Black Nights Film Festival 2024 Toronto International Film Festival 2024 Window to Europe 2024
2023
Academy Awards, USA 2023 Cannes Film Festival 2023 Golden Globes, USA 2023 Primetime Emmy Awards 2023 BAFTA Awards 2023 Venice Film Festival 2023 Razzie Awards 2023 MTV Movie + TV Awards 2023 Sundance Film Festival 2023 Berlin International Film Festival 2023 Moscow International Film Festival 2023 Screen Actors Guild Awards 2023 St. Petersburg Message to Man Film Festival 2023 Tallinn Black Nights Film Festival 2023 Toronto International Film Festival 2023 Window to Europe 2023
2022
Academy Awards, USA 2022 Cannes Film Festival 2022 Golden Globes, USA 2022 Primetime Emmy Awards 2022 BAFTA Awards 2022 Venice Film Festival 2022 Razzie Awards 2022 MTV Movie + TV Awards 2022 Sundance Film Festival 2022 Berlin International Film Festival 2022 Moscow International Film Festival 2022 Screen Actors Guild Awards 2022 St. Petersburg Message to Man Film Festival 2022 Tallinn Black Nights Film Festival 2022 Toronto International Film Festival 2022 Window to Europe 2022
2021
Academy Awards, USA 2021 Cannes Film Festival 2021 Golden Globes, USA 2021 Primetime Emmy Awards 2021 BAFTA Awards 2021 Venice Film Festival 2021 Razzie Awards 2021 MTV Movie + TV Awards 2021 Sundance Film Festival 2021 Berlin International Film Festival 2021 Moscow International Film Festival 2021 Screen Actors Guild Awards 2021 Sochi International Film Festival 2021 Sochi Open Russian Film Festival 2021 St. Petersburg Message to Man Film Festival 2021 Tallinn Black Nights Film Festival 2021 Toronto International Film Festival 2021 Window to Europe 2021
2020
Academy Awards, USA 2020 Cannes Film Festival 2020 Golden Globes, USA 2020 Primetime Emmy Awards 2020 BAFTA Awards 2020 Venice Film Festival 2020 Razzie Awards 2020 Sundance Film Festival 2020 Berlin International Film Festival 2020 Moscow International Film Festival 2020 Screen Actors Guild Awards 2020 Sochi International Film Festival 2020 Sochi Open Russian Film Festival 2020 St. Petersburg Message to Man Film Festival 2020 Tallinn Black Nights Film Festival 2020 Toronto International Film Festival 2020 Window to Europe 2020
2019
Academy Awards, USA 2019 Cannes Film Festival 2019 Golden Globes, USA 2019 Primetime Emmy Awards 2019 BAFTA Awards 2019 Venice Film Festival 2019 Razzie Awards 2019 MTV Movie + TV Awards 2019 Sundance Film Festival 2019 Berlin International Film Festival 2019 Moscow International Film Festival 2019 Screen Actors Guild Awards 2019 Sochi International Film Festival 2019 Sochi Open Russian Film Festival 2019 St. Petersburg Message to Man Film Festival 2019 Tallinn Black Nights Film Festival 2019 Toronto International Film Festival 2019 Window to Europe 2019
2018
Academy Awards, USA 2018 Cannes Film Festival 2018 Golden Globes, USA 2018 Primetime Emmy Awards 2018 BAFTA Awards 2018 Venice Film Festival 2018 Razzie Awards 2018 MTV Movie + TV Awards 2018 Sundance Film Festival 2018 Berlin International Film Festival 2018 Moscow International Film Festival 2018 Screen Actors Guild Awards 2018 Sochi International Film Festival 2018 Sochi Open Russian Film Festival 2018 St. Petersburg Message to Man Film Festival 2018 Tallinn Black Nights Film Festival 2018 Toronto International Film Festival 2018 Window to Europe 2018
2017
Academy Awards, USA 2017 Cannes Film Festival 2017 Golden Globes, USA 2017 Primetime Emmy Awards 2017 BAFTA Awards 2017 Venice Film Festival 2017 Razzie Awards 2017 MTV Movie + TV Awards 2017 Sundance Film Festival 2017 Berlin International Film Festival 2017 Moscow International Film Festival 2017 Screen Actors Guild Awards 2017 Sochi International Film Festival 2017 Sochi Open Russian Film Festival 2017 St. Petersburg Message to Man Film Festival 2017 Tallinn Black Nights Film Festival 2017 Toronto International Film Festival 2017 Window to Europe 2017
2016
Academy Awards, USA 2016 Cannes Film Festival 2016 Golden Globes, USA 2016 Primetime Emmy Awards 2016 BAFTA Awards 2016 Venice Film Festival 2016 Razzie Awards 2016 MTV Movie + TV Awards 2016 Sundance Film Festival 2016 Berlin International Film Festival 2016 Moscow International Film Festival 2016 Screen Actors Guild Awards 2016 Sochi International Film Festival 2016 Sochi Open Russian Film Festival 2016 St. Petersburg Message to Man Film Festival 2016 Tallinn Black Nights Film Festival 2016 Toronto International Film Festival 2016 Window to Europe 2016
2015
Academy Awards, USA 2015 Cannes Film Festival 2015 Golden Globes, USA 2015 Primetime Emmy Awards 2015 BAFTA Awards 2015 Venice Film Festival 2015 Razzie Awards 2015 MTV Movie + TV Awards 2015 Sundance Film Festival 2015 Berlin International Film Festival 2015 Moscow International Film Festival 2015 Screen Actors Guild Awards 2015 Sochi Open Russian Film Festival 2015 St. Petersburg Message to Man Film Festival 2015 Tallinn Black Nights Film Festival 2015 Toronto International Film Festival 2015 Window to Europe 2015
2014
Academy Awards, USA 2014 Cannes Film Festival 2014 Golden Globes, USA 2014 Primetime Emmy Awards 2014 BAFTA Awards 2014 Venice Film Festival 2014 Razzie Awards 2014 MTV Movie + TV Awards 2014 Sundance Film Festival 2014 Berlin International Film Festival 2014 Moscow International Film Festival 2014 Screen Actors Guild Awards 2014 Sochi Open Russian Film Festival 2014 St. Petersburg Message to Man Film Festival 2014 Tallinn Black Nights Film Festival 2014 Toronto International Film Festival 2014 Window to Europe 2014
2013
Academy Awards, USA 2013 Cannes Film Festival 2013 Golden Globes, USA 2013 Primetime Emmy Awards 2013 BAFTA Awards 2013 Venice Film Festival 2013 Razzie Awards 2013 MTV Movie + TV Awards 2013 Sundance Film Festival 2013 Berlin International Film Festival 2013 Moscow International Film Festival 2013 Screen Actors Guild Awards 2013 Sochi Open Russian Film Festival 2013 St. Petersburg Message to Man Film Festival 2013 Tallinn Black Nights Film Festival 2013 Toronto International Film Festival 2013 Window to Europe 2013
2012
Academy Awards, USA 2012 Cannes Film Festival 2012 Golden Globes, USA 2012 Primetime Emmy Awards 2012 BAFTA Awards 2012 Venice Film Festival 2012 Razzie Awards 2012 MTV Movie + TV Awards 2012 Sundance Film Festival 2012 Berlin International Film Festival 2012 Moscow International Film Festival 2012 Screen Actors Guild Awards 2012 Sochi Open Russian Film Festival 2012 St. Petersburg Message to Man Film Festival 2012 Tallinn Black Nights Film Festival 2012 Toronto International Film Festival 2012
2011
Academy Awards, USA 2011 Cannes Film Festival 2011 Golden Globes, USA 2011 Primetime Emmy Awards 2011 BAFTA Awards 2011 Venice Film Festival 2011 Razzie Awards 2011 MTV Movie + TV Awards 2011 Sundance Film Festival 2011 Berlin International Film Festival 2011 Moscow International Film Festival 2011 Screen Actors Guild Awards 2011 Sochi Open Russian Film Festival 2011 St. Petersburg Message to Man Film Festival 2011 Tallinn Black Nights Film Festival 2011 Toronto International Film Festival 2011
2010
Academy Awards, USA 2010 Cannes Film Festival 2010 Golden Globes, USA 2010 Primetime Emmy Awards 2010 BAFTA Awards 2010 Venice Film Festival 2010 Razzie Awards 2010 MTV Movie + TV Awards 2010 Sundance Film Festival 2010 Berlin International Film Festival 2010 Moscow International Film Festival 2010 Screen Actors Guild Awards 2010 Sochi Open Russian Film Festival 2010 St. Petersburg Message to Man Film Festival 2010 Tallinn Black Nights Film Festival 2010 Toronto International Film Festival 2010
2009
Academy Awards, USA 2009 Cannes Film Festival 2009 Golden Globes, USA 2009 Primetime Emmy Awards 2009 BAFTA Awards 2009 Venice Film Festival 2009 Razzie Awards 2009 MTV Movie + TV Awards 2009 Sundance Film Festival 2009 Berlin International Film Festival 2009 Moscow International Film Festival 2009 Screen Actors Guild Awards 2009 Sochi Open Russian Film Festival 2009 St. Petersburg Message to Man Film Festival 2009 Tallinn Black Nights Film Festival 2009 Toronto International Film Festival 2009 Window to Europe 2009
2008
Academy Awards, USA 2008 Cannes Film Festival 2008 Golden Globes, USA 2008 Primetime Emmy Awards 2008 BAFTA Awards 2008 Venice Film Festival 2008 Razzie Awards 2008 MTV Movie + TV Awards 2008 Sundance Film Festival 2008 Berlin International Film Festival 2008 Moscow International Film Festival 2008 Screen Actors Guild Awards 2008 Sochi Open Russian Film Festival 2008 St. Petersburg Message to Man Film Festival 2008 Tallinn Black Nights Film Festival 2008 Toronto International Film Festival 2008
2007
Academy Awards, USA 2007 Cannes Film Festival 2007 Golden Globes, USA 2007 Primetime Emmy Awards 2007 BAFTA Awards 2007 Venice Film Festival 2007 Razzie Awards 2007 MTV Movie + TV Awards 2007 Sundance Film Festival 2007 Berlin International Film Festival 2007 Moscow International Film Festival 2007 Screen Actors Guild Awards 2007 Sochi Open Russian Film Festival 2007 St. Petersburg Message to Man Film Festival 2007 Tallinn Black Nights Film Festival 2007 Toronto International Film Festival 2007 Window to Europe 2007
2006
Academy Awards, USA 2006 Cannes Film Festival 2006 Golden Globes, USA 2006 Primetime Emmy Awards 2006 BAFTA Awards 2006 Venice Film Festival 2006 Razzie Awards 2006 MTV Movie + TV Awards 2006 Sundance Film Festival 2006 Berlin International Film Festival 2006 Moscow International Film Festival 2006 Screen Actors Guild Awards 2006 Sochi Open Russian Film Festival 2006 St. Petersburg Message to Man Film Festival 2006 Tallinn Black Nights Film Festival 2006 Toronto International Film Festival 2006
2005
Academy Awards, USA 2005 Cannes Film Festival 2005 Golden Globes, USA 2005 Primetime Emmy Awards 2005 BAFTA Awards 2005 Venice Film Festival 2005 Razzie Awards 2005 MTV Movie + TV Awards 2005 Sundance Film Festival 2005 Berlin International Film Festival 2005 Moscow International Film Festival 2005 Screen Actors Guild Awards 2005 Sochi Open Russian Film Festival 2005 St. Petersburg Message to Man Film Festival 2005 Tallinn Black Nights Film Festival 2005 Toronto International Film Festival 2005
2004
Academy Awards, USA 2004 Cannes Film Festival 2004 Golden Globes, USA 2004 Primetime Emmy Awards 2004 BAFTA Awards 2004 Venice Film Festival 2004 Razzie Awards 2004 MTV Movie + TV Awards 2004 Sundance Film Festival 2004 Berlin International Film Festival 2004 Moscow International Film Festival 2004 Screen Actors Guild Awards 2004 Sochi International Film Festival 2004 Sochi Open Russian Film Festival 2004 St. Petersburg Message to Man Film Festival 2004 Tallinn Black Nights Film Festival 2004 Toronto International Film Festival 2004 Window to Europe 2004
2003
Academy Awards, USA 2003 Cannes Film Festival 2003 Golden Globes, USA 2003 Primetime Emmy Awards 2003 BAFTA Awards 2003 Venice Film Festival 2003 Razzie Awards 2003 MTV Movie + TV Awards 2003 Sundance Film Festival 2003 Berlin International Film Festival 2003 Moscow International Film Festival 2003 Screen Actors Guild Awards 2003 Sochi International Film Festival 2003 Sochi Open Russian Film Festival 2003 St. Petersburg Message to Man Film Festival 2003 Tallinn Black Nights Film Festival 2003 Toronto International Film Festival 2003 Window to Europe 2003
2002
Academy Awards, USA 2002 Cannes Film Festival 2002 Golden Globes, USA 2002 Primetime Emmy Awards 2002 BAFTA Awards 2002 Venice Film Festival 2002 Razzie Awards 2002 MTV Movie + TV Awards 2002 Sundance Film Festival 2002 Berlin International Film Festival 2002 Moscow International Film Festival 2002 Screen Actors Guild Awards 2002 Sochi International Film Festival 2002 Sochi Open Russian Film Festival 2002 St. Petersburg Message to Man Film Festival 2002 Tallinn Black Nights Film Festival 2002 Toronto International Film Festival 2002 Window to Europe 2002
2001
Academy Awards, USA 2001 Cannes Film Festival 2001 Golden Globes, USA 2001 Primetime Emmy Awards 2001 BAFTA Awards 2001 Venice Film Festival 2001 Razzie Awards 2001 MTV Movie + TV Awards 2001 Sundance Film Festival 2001 Berlin International Film Festival 2001 Moscow International Film Festival 2001 Screen Actors Guild Awards 2001 Sochi International Film Festival 2001 Sochi Open Russian Film Festival 2001 Tallinn Black Nights Film Festival 2001 Toronto International Film Festival 2001 Window to Europe 2001
2000
Academy Awards, USA 2000 Cannes Film Festival 2000 Golden Globes, USA 2000 Primetime Emmy Awards 2000 BAFTA Awards 2000 Venice Film Festival 2000 Razzie Awards 2000 MTV Movie + TV Awards 2000 Sundance Film Festival 2000 Berlin International Film Festival 2000 Moscow International Film Festival 2000 Screen Actors Guild Awards 2000 Sochi International Film Festival 2000 Sochi Open Russian Film Festival 2000 St. Petersburg Message to Man Film Festival 2000 Tallinn Black Nights Film Festival 2000 Toronto International Film Festival 2000
1999
Academy Awards, USA 1999 Cannes Film Festival 1999 Golden Globes, USA 1999 Primetime Emmy Awards 1999 BAFTA Awards 1999 Venice Film Festival 1999 Razzie Awards 1999 MTV Movie + TV Awards 1999 Sundance Film Festival 1999 Berlin International Film Festival 1999 Moscow International Film Festival 1999 Screen Actors Guild Awards 1999 Sochi International Film Festival 1999 Sochi Open Russian Film Festival 1999 St. Petersburg Message to Man Film Festival 1999 Tallinn Black Nights Film Festival 1999 Toronto International Film Festival 1999 Window to Europe 1999
1998
Academy Awards, USA 1998 Cannes Film Festival 1998 Golden Globes, USA 1998 Primetime Emmy Awards 1998 BAFTA Awards 1998 Venice Film Festival 1998 Razzie Awards 1998 MTV Movie + TV Awards 1998 Sundance Film Festival 1998 Berlin International Film Festival 1998 Screen Actors Guild Awards 1998 Sochi International Film Festival 1998 Sochi Open Russian Film Festival 1998 St. Petersburg Message to Man Film Festival 1998 Tallinn Black Nights Film Festival 1998 Toronto International Film Festival 1998 Window to Europe 1998
1997
Academy Awards, USA 1997 Cannes Film Festival 1997 Golden Globes, USA 1997 Primetime Emmy Awards 1997 BAFTA Awards 1997 Venice Film Festival 1997 Razzie Awards 1997 MTV Movie + TV Awards 1997 Sundance Film Festival 1997 Berlin International Film Festival 1997 Moscow International Film Festival 1997 Screen Actors Guild Awards 1997 Sochi International Film Festival 1997 Sochi Open Russian Film Festival 1997 Toronto International Film Festival 1997 Window to Europe 1997
1996
Academy Awards, USA 1996 Cannes Film Festival 1996 Golden Globes, USA 1996 Primetime Emmy Awards 1996 BAFTA Awards 1996 Venice Film Festival 1996 Razzie Awards 1996 MTV Movie + TV Awards 1996 Sundance Film Festival 1996 Berlin International Film Festival 1996 Screen Actors Guild Awards 1996 Sochi International Film Festival 1996 Sochi Open Russian Film Festival 1996 Toronto International Film Festival 1996 Window to Europe 1996
1995
Academy Awards, USA 1995 Cannes Film Festival 1995 Golden Globes, USA 1995 Primetime Emmy Awards 1995 BAFTA Awards 1995 Venice Film Festival 1995 Razzie Awards 1995 MTV Movie + TV Awards 1995 Sundance Film Festival 1995 Berlin International Film Festival 1995 Moscow International Film Festival 1995 Screen Actors Guild Awards 1995 Sochi International Film Festival 1995 Sochi Open Russian Film Festival 1995 St. Petersburg Message to Man Film Festival 1995 Toronto International Film Festival 1995 Window to Europe 1995
1994
Academy Awards, USA 1994 Cannes Film Festival 1994 Golden Globes, USA 1994 Primetime Emmy Awards 1994 BAFTA Awards 1994 Venice Film Festival 1994 Razzie Awards 1994 MTV Movie + TV Awards 1994 Sundance Film Festival 1994 Berlin International Film Festival 1994 Screen Actors Guild Awards 1994 Sochi International Film Festival 1994 Sochi Open Russian Film Festival 1994 Toronto International Film Festival 1994 Window to Europe 1994
1993
Academy Awards, USA 1993 Cannes Film Festival 1993 Golden Globes, USA 1993 Primetime Emmy Awards 1993 BAFTA Awards 1993 Venice Film Festival 1993 Razzie Awards 1993 MTV Movie + TV Awards 1993 Sundance Film Festival 1993 Berlin International Film Festival 1993 Moscow International Film Festival 1993 Screen Actors Guild Awards 1993 Sochi Open Russian Film Festival 1993 St. Petersburg Message to Man Film Festival 1993 Toronto International Film Festival 1993 Window to Europe 1993
1992
Academy Awards, USA 1992 Cannes Film Festival 1992 Golden Globes, USA 1992 Primetime Emmy Awards 1992 BAFTA Awards 1992 Venice Film Festival 1992 Razzie Awards 1992 MTV Movie + TV Awards 1992 Sundance Film Festival 1992 Berlin International Film Festival 1992 Screen Actors Guild Awards 1992 Sochi Open Russian Film Festival 1992 Toronto International Film Festival 1992
1991
Academy Awards, USA 1991 Cannes Film Festival 1991 Golden Globes, USA 1991 Primetime Emmy Awards 1991 BAFTA Awards 1991 Venice Film Festival 1991 Razzie Awards 1991 Sundance Film Festival 1991 Berlin International Film Festival 1991 Moscow International Film Festival 1991 Screen Actors Guild Awards 1991 Sochi Open Russian Film Festival 1991 Toronto International Film Festival 1991
1990
Academy Awards, USA 1990 Cannes Film Festival 1990 Golden Globes, USA 1990 Primetime Emmy Awards 1990 BAFTA Awards 1990 Venice Film Festival 1990 Razzie Awards 1990 Sundance Film Festival 1990 Berlin International Film Festival 1990 Screen Actors Guild Awards 1990 Sochi Open Russian Film Festival 1990 Toronto International Film Festival 1990
1989
Academy Awards, USA 1989 Cannes Film Festival 1989 Golden Globes, USA 1989 Primetime Emmy Awards 1989 BAFTA Awards 1989 Venice Film Festival 1989 Razzie Awards 1989 Sundance Film Festival 1989 Berlin International Film Festival 1989 Moscow International Film Festival 1989 Screen Actors Guild Awards 1989 Toronto International Film Festival 1989
1988
Academy Awards, USA 1988 Cannes Film Festival 1988 Golden Globes, USA 1988 Primetime Emmy Awards 1988 BAFTA Awards 1988 Venice Film Festival 1988 Razzie Awards 1988 Sundance Film Festival 1988 Berlin International Film Festival 1988 Screen Actors Guild Awards 1988 Toronto International Film Festival 1988
1987
Academy Awards, USA 1987 Cannes Film Festival 1987 Golden Globes, USA 1987 Primetime Emmy Awards 1987 BAFTA Awards 1987 Venice Film Festival 1987 Razzie Awards 1987 Sundance Film Festival 1987 Berlin International Film Festival 1987 Moscow International Film Festival 1987 Screen Actors Guild Awards 1987 Toronto International Film Festival 1987
1986
Academy Awards, USA 1986 Cannes Film Festival 1986 Golden Globes, USA 1986 Primetime Emmy Awards 1986 BAFTA Awards 1986 Venice Film Festival 1986 Razzie Awards 1986 Sundance Film Festival 1986 Berlin International Film Festival 1986 Screen Actors Guild Awards 1986 Toronto International Film Festival 1986
1985
Academy Awards, USA 1985 Cannes Film Festival 1985 Golden Globes, USA 1985 Primetime Emmy Awards 1985 BAFTA Awards 1985 Venice Film Festival 1985 Razzie Awards 1985 Sundance Film Festival 1985 Berlin International Film Festival 1985 Moscow International Film Festival 1985 Screen Actors Guild Awards 1985 Toronto International Film Festival 1985
1984
Academy Awards, USA 1984 Cannes Film Festival 1984 Golden Globes, USA 1984 Primetime Emmy Awards 1984 BAFTA Awards 1984 Venice Film Festival 1984 Razzie Awards 1984 Sundance Film Festival 1984 Berlin International Film Festival 1984 Screen Actors Guild Awards 1984 Toronto International Film Festival 1984
1983
Academy Awards, USA 1983 Cannes Film Festival 1983 Golden Globes, USA 1983 Primetime Emmy Awards 1983 BAFTA Awards 1983 Venice Film Festival 1983 Razzie Awards 1983 Berlin International Film Festival 1983 Moscow International Film Festival 1983 Screen Actors Guild Awards 1983 Toronto International Film Festival 1983
1982
Academy Awards, USA 1982 Cannes Film Festival 1982 Golden Globes, USA 1982 Primetime Emmy Awards 1982 BAFTA Awards 1982 Venice Film Festival 1982 Razzie Awards 1982 Sundance Film Festival 1982 Berlin International Film Festival 1982 Toronto International Film Festival 1982
1981
Academy Awards, USA 1981 Cannes Film Festival 1981 Golden Globes, USA 1981 Primetime Emmy Awards 1981 BAFTA Awards 1981 Venice Film Festival 1981 Razzie Awards 1981 Berlin International Film Festival 1981 Moscow International Film Festival 1981 Screen Actors Guild Awards 1981 Toronto International Film Festival 1981
1980
Academy Awards, USA 1980 Cannes Film Festival 1980 Golden Globes, USA 1980 Primetime Emmy Awards 1980 BAFTA Awards 1980 Venice Film Festival 1980 Berlin International Film Festival 1980 Screen Actors Guild Awards 1980 Toronto International Film Festival 1980
1979
Academy Awards, USA 1979 Cannes Film Festival 1979 Golden Globes, USA 1979 Primetime Emmy Awards 1979 BAFTA Awards 1979 Venice Film Festival 1979 Berlin International Film Festival 1979 Moscow International Film Festival 1979 Screen Actors Guild Awards 1979 Toronto International Film Festival 1979
1978
Academy Awards, USA 1978 Cannes Film Festival 1978 Golden Globes, USA 1978 Primetime Emmy Awards 1978 BAFTA Awards 1978 Berlin International Film Festival 1978 Screen Actors Guild Awards 1978 Toronto International Film Festival 1978
1977
Academy Awards, USA 1977 Cannes Film Festival 1977 Golden Globes, USA 1977 Primetime Emmy Awards 1977 BAFTA Awards 1977 Berlin International Film Festival 1977 Moscow International Film Festival 1977 Screen Actors Guild Awards 1977
1976
Academy Awards, USA 1976 Cannes Film Festival 1976 Golden Globes, USA 1976 Primetime Emmy Awards 1976 BAFTA Awards 1976 Berlin International Film Festival 1976 Screen Actors Guild Awards 1976
1975
Academy Awards, USA 1975 Cannes Film Festival 1975 Golden Globes, USA 1975 Primetime Emmy Awards 1975 BAFTA Awards 1975 Berlin International Film Festival 1975 Moscow International Film Festival 1975 Screen Actors Guild Awards 1975
1974
Academy Awards, USA 1974 Cannes Film Festival 1974 Golden Globes, USA 1974 Primetime Emmy Awards 1974 BAFTA Awards 1974 Berlin International Film Festival 1974 Screen Actors Guild Awards 1974
1973
Academy Awards, USA 1973 Cannes Film Festival 1973 Golden Globes, USA 1973 Primetime Emmy Awards 1973 BAFTA Awards 1973 Berlin International Film Festival 1973 Moscow International Film Festival 1973 Screen Actors Guild Awards 1973
1972
Academy Awards, USA 1972 Cannes Film Festival 1972 Golden Globes, USA 1972 Primetime Emmy Awards 1972 BAFTA Awards 1972 Venice Film Festival 1972 Berlin International Film Festival 1972 Screen Actors Guild Awards 1972
1971
Academy Awards, USA 1971 Cannes Film Festival 1971 Golden Globes, USA 1971 Primetime Emmy Awards 1971 BAFTA Awards 1971 Venice Film Festival 1971 Berlin International Film Festival 1971 Moscow International Film Festival 1971 Screen Actors Guild Awards 1971
1970
Academy Awards, USA 1970 Cannes Film Festival 1970 Golden Globes, USA 1970 Primetime Emmy Awards 1970 BAFTA Awards 1970 Venice Film Festival 1970 Berlin International Film Festival 1970 Screen Actors Guild Awards 1970
1969
Academy Awards, USA 1969 Cannes Film Festival 1969 Golden Globes, USA 1969 Primetime Emmy Awards 1969 BAFTA Awards 1969 Venice Film Festival 1969 Berlin International Film Festival 1969 Moscow International Film Festival 1969 Screen Actors Guild Awards 1969
1968
Academy Awards, USA 1968 Golden Globes, USA 1968 Primetime Emmy Awards 1968 BAFTA Awards 1968 Venice Film Festival 1968 Berlin International Film Festival 1968 Screen Actors Guild Awards 1968
1967
Academy Awards, USA 1967 Cannes Film Festival 1967 Golden Globes, USA 1967 Primetime Emmy Awards 1967 BAFTA Awards 1967 Venice Film Festival 1967 Berlin International Film Festival 1967 Moscow International Film Festival 1967 Screen Actors Guild Awards 1967
1966
Academy Awards, USA 1966 Cannes Film Festival 1966 Golden Globes, USA 1966 Primetime Emmy Awards 1966 BAFTA Awards 1966 Venice Film Festival 1966 Berlin International Film Festival 1966 Screen Actors Guild Awards 1966
1965
Academy Awards, USA 1965 Cannes Film Festival 1965 Golden Globes, USA 1965 Primetime Emmy Awards 1965 BAFTA Awards 1965 Venice Film Festival 1965 Berlin International Film Festival 1965 Moscow International Film Festival 1965
1964
Academy Awards, USA 1964 Cannes Film Festival 1964 Golden Globes, USA 1964 Primetime Emmy Awards 1964 BAFTA Awards 1964 Venice Film Festival 1964 Berlin International Film Festival 1964 Screen Actors Guild Awards 1964
1963
Academy Awards, USA 1963 Cannes Film Festival 1963 Golden Globes, USA 1963 Primetime Emmy Awards 1963 BAFTA Awards 1963 Venice Film Festival 1963 Berlin International Film Festival 1963 Moscow International Film Festival 1963 Screen Actors Guild Awards 1963
1962
Academy Awards, USA 1962 Cannes Film Festival 1962 Golden Globes, USA 1962 Primetime Emmy Awards 1962 BAFTA Awards 1962 Venice Film Festival 1962 Berlin International Film Festival 1962
1961
Academy Awards, USA 1961 Cannes Film Festival 1961 Golden Globes, USA 1961 Primetime Emmy Awards 1961 BAFTA Awards 1961 Venice Film Festival 1961 Berlin International Film Festival 1961 Moscow International Film Festival 1961
1960
Academy Awards, USA 1960 Cannes Film Festival 1960 Golden Globes, USA 1960 Primetime Emmy Awards 1960 BAFTA Awards 1960 Venice Film Festival 1960 Berlin International Film Festival 1960
1959
Academy Awards, USA 1959 Cannes Film Festival 1959 Golden Globes, USA 1959 Primetime Emmy Awards 1959 BAFTA Awards 1959 Venice Film Festival 1959 Berlin International Film Festival 1959 Moscow International Film Festival 1959
1958
Academy Awards, USA 1958 Cannes Film Festival 1958 Golden Globes, USA 1958 Primetime Emmy Awards 1958 BAFTA Awards 1958 Venice Film Festival 1958 Berlin International Film Festival 1958
1957
Academy Awards, USA 1957 Cannes Film Festival 1957 Golden Globes, USA 1957 Primetime Emmy Awards 1957 BAFTA Awards 1957 Venice Film Festival 1957 Berlin International Film Festival 1957
1956
Academy Awards, USA 1956 Cannes Film Festival 1956 Golden Globes, USA 1956 Primetime Emmy Awards 1956 BAFTA Awards 1956 Venice Film Festival 1956 Berlin International Film Festival 1956
1955
Academy Awards, USA 1955 Cannes Film Festival 1955 Golden Globes, USA 1955 Primetime Emmy Awards 1955 BAFTA Awards 1955 Venice Film Festival 1955 Berlin International Film Festival 1955
1954
Academy Awards, USA 1954 Cannes Film Festival 1954 Golden Globes, USA 1954 Primetime Emmy Awards 1954 BAFTA Awards 1954 Venice Film Festival 1954 Berlin International Film Festival 1954
1953
Academy Awards, USA 1953 Cannes Film Festival 1953 Golden Globes, USA 1953 Primetime Emmy Awards 1953 BAFTA Awards 1953 Venice Film Festival 1953 Berlin International Film Festival 1953
1952
Academy Awards, USA 1952 Cannes Film Festival 1952 Golden Globes, USA 1952 Primetime Emmy Awards 1952 BAFTA Awards 1952 Venice Film Festival 1952 Berlin International Film Festival 1952
1951
Academy Awards, USA 1951 Cannes Film Festival 1951 Golden Globes, USA 1951 Primetime Emmy Awards 1951 BAFTA Awards 1951 Venice Film Festival 1951 Berlin International Film Festival 1951
1950
Academy Awards, USA 1950 Golden Globes, USA 1950 Primetime Emmy Awards 1950 BAFTA Awards 1950 Venice Film Festival 1950
1949
Academy Awards, USA 1949 Cannes Film Festival 1949 Golden Globes, USA 1949 Primetime Emmy Awards 1949 BAFTA Awards 1949 Venice Film Festival 1949
1948
Academy Awards, USA 1948 Golden Globes, USA 1948 Venice Film Festival 1948
1947
Academy Awards, USA 1947 Cannes Film Festival 1947 Golden Globes, USA 1947 Venice Film Festival 1947
1946
Academy Awards, USA 1946 Cannes Film Festival 1946 Golden Globes, USA 1946 Venice Film Festival 1946
1945
Academy Awards, USA 1945 Golden Globes, USA 1945
1944
Academy Awards, USA 1944 Golden Globes, USA 1944
1943
Academy Awards, USA 1943
1942
Academy Awards, USA 1942 Venice Film Festival 1942
1941
Academy Awards, USA 1941 Venice Film Festival 1941
1940
Academy Awards, USA 1940 Venice Film Festival 1940
1939
Academy Awards, USA 1939 Cannes Film Festival 1939 Venice Film Festival 1939
1938
Academy Awards, USA 1938 Venice Film Festival 1938
1937
Academy Awards, USA 1937 Venice Film Festival 1937
1936
Academy Awards, USA 1936 Venice Film Festival 1936
1935
Academy Awards, USA 1935 Venice Film Festival 1935
1934
Academy Awards, USA 1934 Venice Film Festival 1934
1932
Academy Awards, USA 1932 Venice Film Festival 1932
1931
Academy Awards, USA 1931
1930
Academy Awards, USA 1930 - 2 Academy Awards, USA 1930
1929
Academy Awards, USA 1929
