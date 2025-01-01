Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Буратино» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Дистрибьютеры Okko Сериалы Россия приключения 2024

Сериалы стрим-сервиса Okko в жанре приключения производства Россия 2024 года

Юг
Юг
приключения 2024, Россия
7.0
Домашнее задание
Домашнее задание
комедия, приключения, семейный 2024, Россия
0.0
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Включите детям этот новый сериал 1 января: их будет не оторвать от ТВ до конца каникул
Он вовсе не мямля и не тряпка: вот почему Женя Лукашин скрывал Галю от своих друзей
7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%: не стыдно рекомендовать
В 2025-м россияне чаще смотрели сериалы в 2-х жанрах: собрали топ-5 таких проектов, чтобы глянуть на каникулах
Огурец, динозавр или мрачный шарик? Выберите елочную игрушку и узнайте, какой культовый фильм включить прямо сейчас (тест)
Каким представляли 2026-й в 6 фильмах прошлого? Спойлер: хорошего мало, но особенно пугает «Стартрек»
И куда вас это привело? Снова ко мне: старый мини-сериал по Кингу неожиданно ворвался в топ-10 в преддверие 2026-го
Сейчас бы не разрешили: «Реальную любовь» снимали почти без декораций — не испугались даже наплыва пассажиров в аэропорту
Терминатор, Манучаров и Кончаловский - похитители Рождества: самые провальные новогодние фильмы в истории
Поругался с режиссером, избил Хопера: советский Терминатор навел «шороху» в «Очень странных делах»
Россияне под Новый год смотрят «Иронию судьбы», а ИИ – 5 других фильмов: советует тем, кто устал от Нади и Лукашина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше