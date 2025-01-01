Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Буратино»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Дистрибьютеры
Okko
Сериалы
Россия
2024
Сериалы стрим-сервиса Okko производства Россия 2024 года
О стрим-сервисе
Фильмы
Сериалы
Премьеры
13 карт
комедия
2024, Россия
8.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Лихие
криминал, драма
2024, Россия
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Постучись в мою дверь в Москве
мелодрама, комедия
2024, Россия
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
4етыре
комедия, фэнтези
2024, Россия
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Чемпионы
спорт
2024, Россия
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Мамонты
комедия
2024, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
На крючке: Когда звонит мошенник
документальный
2024, Россия
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
У края бездны
документальный
2024, Россия
8.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Трасса
триллер
2024, Россия
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Спецкоры
драма, мелодрама, мистика
2024, Россия
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Похищение
детектив
2024, Россия
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Юг
приключения
2024, Россия
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Впервые
комедия
2024, Россия
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Одержимость
детектив
2024, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Взрослые
драма, комедия
2024, Россия
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Как победить букмекера
документальный
2024, Россия
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Миля
комедия
2024, Россия
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Варшава'21
детектив
2024, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Калимба
драма, детектив
2024, Россия
5.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Выжившие. Радио «Неделька»
фантастика, триллер
2024, Россия
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Тень Чикатило
триллер, детектив
2024, Россия
8.0
Мосгаз. Дело № 10. Метроном
детектив, криминал
2024, Россия
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Морозко
комедия, драма
2024, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Кресло
комедия
2024, Россия
5.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Выжившие. Допрос
фантастика, триллер
2024, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Быть женщиной
документальный
2024, Россия
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Очевидное невероятное
комедия, фантастика
2024, Россия
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Выжившие. Патруль
фантастика, триллер
2024, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Беспринцыпные чтения. Истории про маму
комедия
2024, Россия
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Выжившие. Дед
фантастика, триллер
2024, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Выжившие. Круги
драма, фантастика, триллер
2024, Россия
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Фиджитал. Игры Будущего
документальный
2024, Россия
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Выжившие 2: Беременная
фантастика, драма
2024, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Домашнее задание
комедия, приключения, семейный
2024, Россия
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Вне конкуренции
комедия
2024, Россия
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Челюскин. Задание императора
документальный
2024, Россия
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Буровая
детектив, драма
2024, Россия
0.0
Саша Уголек
драма
2024, Россия
0.0
Радар
фантастика
2024, Россия
0.0
Черная графиня
детектив, триллер
2024, Россия
0.0
Жанр
Анимация
Биография
Боевик
Военный
Детектив
Детский
Документальный
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мистика
Музыка
Мюзикл
Приключения
Семейный
Спорт
Телешоу
Триллер
Фантастика
Фэнтези
Страна
Казахстан
Китай
Россия
Год
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2014
Применить
Сбросить
Включите детям этот новый сериал 1 января: их будет не оторвать от ТВ до конца каникул
Есть причина ждать конца новогодних каникул: турецкий сериал «Под землей» еще не вышел, но его уже называют самой рискованной премьерой 2026 года
Тело Сулеймана лежит в Стамбуле, но вот сердца там нет: историки уже несколько столетий не могут разгадать эту загадку
Поругался с режиссером, избил Хопера: советский Терминатор навел «шороху» в «Очень странных делах»
И куда вас это привело? Снова ко мне: старый мини-сериал по Кингу неожиданно ворвался в топ-10 в преддверие 2026-го
Цензура в «Ките-убийце» сыграла злую шутку, из-за сцен с кровью теперь смеется весь интернет: «Это фекалии?»
В 2025-м россияне чаще смотрели сериалы в 2-х жанрах: собрали топ-5 таких проектов, чтобы глянуть на каникулах
Тест за минуту покажет, какой вы новогодний фильм: «Чародеи», «Ирония судьбы» или голливудский хит?
«Повесточка» и Netflix похоронили «Хроники Нарнии 4»: фильм уже не выйдет никогда, и на то есть несколько причин
Тигры на низком старте, Ярмольник в истерике: русские узнали на собственной шкуре, что будет, если в «Форт Боярд» не успеть выйти из клетки
Каким представляли 2026-й в 6 фильмах прошлого? Спойлер: хорошего мало, но особенно пугает «Стартрек»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667