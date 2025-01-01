Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Буратино» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Дистрибьютеры Okko Сериалы Россия 2024

Сериалы стрим-сервиса Okko производства Россия 2024 года

13 карт
13 карт
комедия 2024, Россия
8.0
Лихие
Лихие
криминал, драма 2024, Россия
7.0
Постучись в мою дверь в Москве
Постучись в мою дверь в Москве
мелодрама, комедия 2024, Россия
7.0
4етыре
4етыре
комедия, фэнтези 2024, Россия
0.0
Чемпионы
Чемпионы
спорт 2024, Россия
0.0
Мамонты
Мамонты
комедия 2024, Россия
6.0
На крючке: Когда звонит мошенник
На крючке: Когда звонит мошенник
документальный 2024, Россия
0.0
У края бездны
У края бездны
документальный 2024, Россия
8.0
Трасса
Трасса
триллер 2024, Россия
7.0
Спецкоры
Спецкоры
драма, мелодрама, мистика 2024, Россия
0.0
Похищение
Похищение
детектив 2024, Россия
0.0
Юг
Юг
приключения 2024, Россия
7.0
Впервые
Впервые
комедия 2024, Россия
0.0
Одержимость
Одержимость
детектив 2024, Россия
6.0
Взрослые
Взрослые
драма, комедия 2024, Россия
7.0
Как победить букмекера
Как победить букмекера
документальный 2024, Россия
0.0
Миля
Миля
комедия 2024, Россия
7.0
Варшава'21
Варшава'21
детектив 2024, Россия
6.0
Калимба
Калимба
драма, детектив 2024, Россия
5.0
Выжившие. Радио «Неделька»
Выжившие. Радио «Неделька»
фантастика, триллер 2024, Россия
0.0
Тень Чикатило
Тень Чикатило
триллер, детектив 2024, Россия
8.0
Мосгаз. Дело № 10. Метроном
Мосгаз. Дело № 10. Метроном
детектив, криминал 2024, Россия
7.0
Морозко
Морозко
комедия, драма 2024, Россия
6.0
Кресло
Кресло
комедия 2024, Россия
5.0
Выжившие. Допрос
Выжившие. Допрос
фантастика, триллер 2024, Россия
6.0
Быть женщиной
Быть женщиной
документальный 2024, Россия
0.0
Очевидное невероятное
Очевидное невероятное
комедия, фантастика 2024, Россия
7.0
Выжившие. Патруль
Выжившие. Патруль
фантастика, триллер 2024, Россия
6.0
Беспринцыпные чтения. Истории про маму
Беспринцыпные чтения. Истории про маму
комедия 2024, Россия
0.0
Выжившие. Дед
Выжившие. Дед
фантастика, триллер 2024, Россия
6.0
Выжившие. Круги
Выжившие. Круги
драма, фантастика, триллер 2024, Россия
7.0
Фиджитал. Игры Будущего
Фиджитал. Игры Будущего
документальный 2024, Россия
0.0
Выжившие 2: Беременная
Выжившие 2: Беременная
фантастика, драма 2024, Россия
6.0
Домашнее задание
Домашнее задание
комедия, приключения, семейный 2024, Россия
0.0
Вне конкуренции
Вне конкуренции
комедия 2024, Россия
0.0
Челюскин. Задание императора
Челюскин. Задание императора
документальный 2024, Россия
0.0
Буровая
детектив, драма 2024, Россия
0.0
Саша Уголек
драма 2024, Россия
0.0
Радар
фантастика 2024, Россия
0.0
Черная графиня
детектив, триллер 2024, Россия
0.0
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Включите детям этот новый сериал 1 января: их будет не оторвать от ТВ до конца каникул
Есть причина ждать конца новогодних каникул: турецкий сериал «Под землей» еще не вышел, но его уже называют самой рискованной премьерой 2026 года
Тело Сулеймана лежит в Стамбуле, но вот сердца там нет: историки уже несколько столетий не могут разгадать эту загадку
Поругался с режиссером, избил Хопера: советский Терминатор навел «шороху» в «Очень странных делах»
И куда вас это привело? Снова ко мне: старый мини-сериал по Кингу неожиданно ворвался в топ-10 в преддверие 2026-го
Цензура в «Ките-убийце» сыграла злую шутку, из-за сцен с кровью теперь смеется весь интернет: «Это фекалии?»
В 2025-м россияне чаще смотрели сериалы в 2-х жанрах: собрали топ-5 таких проектов, чтобы глянуть на каникулах
Тест за минуту покажет, какой вы новогодний фильм: «Чародеи», «Ирония судьбы» или голливудский хит?
«Повесточка» и Netflix похоронили «Хроники Нарнии 4»: фильм уже не выйдет никогда, и на то есть несколько причин
Тигры на низком старте, Ярмольник в истерике: русские узнали на собственной шкуре, что будет, если в «Форт Боярд» не успеть выйти из клетки
Каким представляли 2026-й в 6 фильмах прошлого? Спойлер: хорошего мало, но особенно пугает «Стартрек»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше