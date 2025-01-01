Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка

«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают

«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие

Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»

$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?

«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки

У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века

«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите

Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители

Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно