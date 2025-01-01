Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»

Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин

Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон

Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно

«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите

Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»

Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал

«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество

5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико

Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+