Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Дистрибьютеры Okko Сериалы фэнтези 2026

Сериалы стрим-сервиса Okko в жанре фэнтези 2026 года

Город гномов
комедия, фэнтези 2026, Россия
0.0
Жанр
Страна
Год
Сбросить
После «Дома дракона» — в мини-сериал из 6 эпизодов: Мэтт Смит, кажется, снялся в самой провокационной роли — а вы уже видели?
«Прямо по глазу резануло»: что случилось с сериалом НТВ «Заповедный спецназ» — начали за здравие, закончили за упокой
«Заговорщики будут сожжены»: фанаты «Рыцаря Семи Королевств» начали рейтинговую войну с «Во все тяжкие» ещё до выхода финальной серии
Комедию с Якубовичем почти запретили в России: все из-за кадров со скандальным стримером
Следили за актерами с топорами: сюжет этого фильма об МЧС одобрили спасатели
Из «Первого отдела» — во дворец XVIII века: новый исторический сериал с Колесниковым и Ковальчук обещает недетские страсти
За окном февраль, а в 5 фильмах СССР – пляжи и солнце: угадайте 5 жарких кинолент по кадрам (тест для фанатов)
Французы посмотрели советскую версию «Д'Артаньян и три мушкетёра»: молчать не стали – вынесли сразу несколько вердиктов
Забытый фильм о настоящих героях: к 23 февраля откопали «жемчужину» — зрелище не хуже «Балканского рубежа»
«Красавица» могла быть полностью нарисованной — но режиссер выбрал другой путь: теперь это главный повод посмотреть фильм
5 детективов из России для любителей «Невского» и «Первого отдела»: герои цепляют не хуже, чем Семенов и Брагин
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше