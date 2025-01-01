«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?

Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда досматривают: этот сериал Netflix жестче, чем «Черное зеркало», и красивее многих блокбастеров

Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов

«Горбатая лошадь» или «Необычный вор»: сможете угадать 5 фильмов СССР по иностранным переводам названий? (тест)

Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»

«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным

Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей

97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел

Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале

Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле