«Фишер» возвращается с 3 сезоном: прежние сезоны были только прелюдией к этому аду — девушка-Маугли, Алтай, маньяк

Новый сериал о 90-х стал главным сюрпризом НТВ: главный плюс в том, что все серии покажут за два дня

«Проклятья апельсинов» в «Крестном отце» не ожидал даже Коппола: вот что значат фрукты в культовом хите

Без «Рокки» и «Движения вверх»: россияне могут пересматривать эти два фильма о спорте бесконечно — один отечественный и один зарубежный

Сразу 2 комедии 2024 года вошли в список самых смешных фильмов в истории Netflix: в России об обоих — ни сном, ни духом

Что общего у Глэдис и наивной девочки? Эта мрачная теория превращает «Лило и Стича» в жуткий хоррор а-ля хитовые «Орудия»

Джордж Мартин работает над еще одним романом — он продолжит историю будущего спиноффа «Игры престолов»

Клаудия Кардинале снялась в сотнях фильмов — но именно эти 10 стали классикой: вспоминаем лучшие с рейтингом выше 7 баллов

Актеры пьянствовали в погребах, в селе не было света: «Свадьбу в Малиновке» на самом деле снимали в другой деревне

«Очень прибыльное г…»: фильмы Андреасяна подняли на смех на Первом канале — под раздачу попал и «Последний богатырь»