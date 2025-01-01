Меню
«Фишер» возвращается с 3 сезоном: прежние сезоны были только прелюдией к этому аду — девушка-Маугли, Алтай, маньяк
Новый сериал о 90-х стал главным сюрпризом НТВ: главный плюс в том, что все серии покажут за два дня
«Проклятья апельсинов» в «Крестном отце» не ожидал даже Коппола: вот что значат фрукты в культовом хите
Без «Рокки» и «Движения вверх»: россияне могут пересматривать эти два фильма о спорте бесконечно — один отечественный и один зарубежный
Сразу 2 комедии 2024 года вошли в список самых смешных фильмов в истории Netflix: в России об обоих — ни сном, ни духом
Что общего у Глэдис и наивной девочки? Эта мрачная теория превращает «Лило и Стича» в жуткий хоррор а-ля хитовые «Орудия»
Джордж Мартин работает над еще одним романом — он продолжит историю будущего спиноффа «Игры престолов»
Клаудия Кардинале снялась в сотнях фильмов — но именно эти 10 стали классикой: вспоминаем лучшие с рейтингом выше 7 баллов
Актеры пьянствовали в погребах, в селе не было света: «Свадьбу в Малиновке» на самом деле снимали в другой деревне
«Очень прибыльное г…»: фильмы Андреасяна подняли на смех на Первом канале — под раздачу попал и «Последний богатырь»
Танцуют все! А эти фильмы особенно: россияне выбрали 10 кинолент СССР, где герои пляшут лучше всего — найдете свою любимую?
