Телеканал Fox Family

Бывшее название кабельного телеканала Freeform. В 1997 году The Family Channel, ориентированный на семейный просмотр, был выставлен на продажу, и его выкупил Fox. Он стремился превратить канал в конкурента Cartoon Network и Nickelodeon, используя собственный контент.

Изменение вещательной политики пришлось не по нраву прежней аудитории — взрослым зрителям, и количество просмотров в прайм-тайм сократилось на 35%. Эфир состоял из программ, предназначенных для детей от 9 до 14 лет. Заметными шоу были «Двое в своем роде» с сестрами Олсен и «Томми-оборотень», выходивший в России на СТС.