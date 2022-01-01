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Телеканал Fox Family

О телеканале

Бывшее название кабельного телеканала Freeform. В 1997 году The Family Channel, ориентированный на семейный просмотр, был выставлен на продажу, и его выкупил Fox. Он стремился превратить канал в конкурента Cartoon Network и Nickelodeon, используя собственный контент.

Изменение вещательной политики пришлось не по нраву прежней аудитории — взрослым зрителям, и количество просмотров в прайм-тайм сократилось на 35%. Эфир состоял из программ, предназначенных для детей от 9 до 14 лет. Заметными шоу были «Двое в своем роде» с сестрами Олсен и «Томми-оборотень», выходивший в России на СТС.

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