Прокатчик Cinemascope

Компания «Cinemascope» была основана в 2009-ом году Ольгой Надольской и Герой Гликом. Основной сферой деятельности является показ и дистрибуция авторского и артхаусного кино на территории Минска. Главной площадкой компании является кинотеатр «Ракета».

Компания может похвастаться тем, что входит в Международную конфедерацию артхаусных кинотеатров CICAE. В настоящее время «Cinemascope» в основном работает с европейскими дистрибьюторами, среди которых «Hollywood Classics», «Re:Voir» и другие. Также компания работает с такими российскими прокатчиками, как «Парадиз», «Синема Престиж», «Кино без границ» и т.д.

Творческий проект «Cinemascope» открыт к сотрудничеству как со зрелыми мастерами, так и с молодыми режиссёрами. Главное, чтобы в фильмах присутствовал дух эксперимента, а также явным был индивидуальный творческий почерк. Кроме того, в деятельность компании входит организация фестивалей, администрирование и рекламная поддержка мероприятий и техническое обеспечение в сфере кино.