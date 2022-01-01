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Киноафиша Дистрибьютеры Cinemascope

Прокатчик Cinemascope

О прокатчике

Компания «Cinemascope» была основана в 2009-ом году Ольгой Надольской и Герой Гликом. Основной сферой деятельности является показ и дистрибуция авторского и артхаусного кино на территории Минска. Главной площадкой компании является кинотеатр «Ракета».

Компания может похвастаться тем, что входит в Международную конфедерацию артхаусных кинотеатров CICAE. В настоящее время «Cinemascope» в основном работает с европейскими дистрибьюторами, среди которых «Hollywood Classics», «Re:Voir» и другие. Также компания работает с такими российскими прокатчиками, как «Парадиз», «Синема Престиж», «Кино без границ» и т.д.

Творческий проект «Cinemascope» открыт к сотрудничеству как со зрелыми мастерами, так и с молодыми режиссёрами. Главное, чтобы в фильмах присутствовал дух эксперимента, а также явным был индивидуальный творческий почерк. Кроме того, в деятельность компании входит организация фестивалей, администрирование и рекламная поддержка мероприятий и техническое обеспечение в сфере кино.

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