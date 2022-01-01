Прокатчик БелИнФильм

Компания «БелИнФильм» была основана в 2011 году. Она специализируется на дистрибуции и производстве аудиовизуальной продукции, а с 2015-го года является официальным партнёром и дистрибьютором российского предприятия «Централ Партнершип» на территории Республики Беларусь.

Компания «Централ Партнершип» была основана в 1996 году. До 2000-го года занималась исключительно дистрибуцией в сфере телевидения. Сейчас в сферу деятельности предприятия входят: кинопрокат, DVD- и видео-дистрибуция и кинопроизводство на территории России и СНГ, в том числе и Беларуси.

«БелИнФильм» сотрудничает с кинотеатрами на всей территории страны и осуществляет прокат фильмов известных студий, среди которых «Paramount», «Gulfstream pictures» и др. За годы успешной работы творческий коллектив компании был неоднократно награждён всевозможными грамотами и дипломами.