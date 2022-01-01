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Киноафиша Дистрибьютеры Артхаус Трафик

Прокатчик Артхаус Трафик

О прокатчике

Компания “Артхаус Трафик” была основана группой единомышленников в 2003 году. “Артхаус Трафик” стал первым украинским дистрибьютором, который специализируется на кинопрокате арт-кино. На данный момент компания выпустила на экраны более 400 фильмов, среди которых “Пина” Вима Вендерса, “Океаны” Жака Перрена, “Затоичи” Такеши Китано, “Бассейн” Франсуа Озона, “Возвращение” Андрея Звягинцева, “Олдбой” Чхан-Ук Пака, “Пророк” Жака Одиара и “Миллионер из трущоб” Дэнни Бойла. Совместно с посольствами и культурными центрами зарубежных стран “Артхаус Трафик” проводит ряд ежегодных фестивальных проектов – “Вечера Французского кино”, “Новое британское кино”, “Новое немецкое кино”, “Линия испанского кино”, “Неделя итальянского кино”, “Азия-кино” и “Манхеттенский фестиваль короткометражных фильмов”.

Фильмы
Дом, который построил Джек
Дом, который построил Джек
триллер, драма, ужасы 2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
0.0
Жаркие летние ночи
Жаркие летние ночи
драма 2018, США
0.0
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Холодная война
Холодная война
драма 2018, Польша / Франция / Великобритания
0.0
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Человек, который убил Дон Кихота
Человек, который убил Дон Кихота
фантастика, приключения 2018, Испания / Великобритания / Португалия
0.0
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Не волнуйся, он далеко не уйдет
Не волнуйся, он далеко не уйдет
драма, биография 2018, США
0.0
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Лабиринты прошлого
Лабиринты прошлого
драма 2018, Испания / Франция / Италия
0.0
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Горы
Горы
документальный 2017, Австралия
0.0
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