Прокатчик Артхаус Трафик

Компания “Артхаус Трафик” была основана группой единомышленников в 2003 году. “Артхаус Трафик” стал первым украинским дистрибьютором, который специализируется на кинопрокате арт-кино. На данный момент компания выпустила на экраны более 400 фильмов, среди которых “Пина” Вима Вендерса, “Океаны” Жака Перрена, “Затоичи” Такеши Китано, “Бассейн” Франсуа Озона, “Возвращение” Андрея Звягинцева, “Олдбой” Чхан-Ук Пака, “Пророк” Жака Одиара и “Миллионер из трущоб” Дэнни Бойла. Совместно с посольствами и культурными центрами зарубежных стран “Артхаус Трафик” проводит ряд ежегодных фестивальных проектов – “Вечера Французского кино”, “Новое британское кино”, “Новое немецкое кино”, “Линия испанского кино”, “Неделя итальянского кино”, “Азия-кино” и “Манхеттенский фестиваль короткометражных фильмов”.