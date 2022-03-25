Блог редакции

Апгрейд сайта за весну или что мы делали три месяца

Друзья, мальчики, девочки и все разумные существа, которые так же, как и мы, любят Киноафишу! Минуло три весенних месяца, и уже завтра начинается лето. Мы не сидели без дела и внесли на сайт несколько полезных изменений. А именно: 1. Расширили ваши возможности планирования досуга до и после просмотра фильма Мы добавили рестораны и торговые центры рядом с кинозалом. Теперь вы легко подберете, где поужинать после сеанса или по каким магазинам или развлечениям пройти до. Найти все…