Блог редакции

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Киноафиша по-прежнему знает, что посмотреть
Слушайте познавательные подкасты о новинках кино. Что смотреть в кинотеатрах сейчас, когда отменили «Бэтмена» и «Фантастических тварей»? Если вы думаете, что ответ на этот вопрос – «ничего», то мы готовы вас переубедить. Пока крупные кинокомпании отказываются прокатывать свои блокбастеры, независимые студии продолжают радовать зрителей умными, трогательными и жизнеутверждающими фильмами. Каждую пятницу в прямом эфире «Авторадио» наш…
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25 марта 2022 15:31
Киноклуб Киноафиши: Начало
Первое правило киноклуба: сообщи всем друзьям о нём! Киноафиша официально запускает свой Киноклуб – сообщество, которое объединит всех любителей кино и сериалов. Присоединяйтесь, если всегда хотели: 1. Смотреть фильмы и сериалы на большом экране раньше всех и совершенно бесплатно! 2. Участвовать в розыгрыше эксклюзивного мерча к главным блокбастерам 3. Получить ранний доступ к увлекательным статьям, интервью со звездами и тематическим подборкам Дарим…
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9 февраля 2022 13:46
Киноафиша ищет стажёров
Карантин карантином, а летнюю практику никто не отменял! Дружная редакция Киноафиши.Инфо приглашает студентов пройти практику на нашем портале. Мы ищем исполнительных, ответственных и инициативных ребят, которые хотят узнать всю «подноготную» одного из главных российских сайтов о кино. Отдадим предпочтение учащимся по специальностям: Журналист Менеджер по связям с общественностью Филолог Корректор Но искренняя любовь к кино и умение грамотно выражать свои…
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22 мая 2020 15:24
В ногу со временем, или Как пережить карантин: Киноафиша запускает собственный онлайн-кинотеатр
2020 год перевернул кинобизнес с ног на голову, и наш сайт не стал исключением — кинотеатры закрылись из-за пандемии коронавируса, а новости о кино стали чаще всего касаться не новых проектов, а переноса долгожданных премьер. Но, как говорится, если жизнь подкинула тебе лимон, сделай из него лимонад. Команда Киноафиши.Инфо трудилась последние недели без выходных, чтобы наши пользователи смогли с комфортом провести самоизоляцию. Специально для тех, кто не мыслит своей жизни без…
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27 апреля 2020 13:56
С днем рождения, Киноафиша.Инфо
Друзья! Сегодня у нашего любимого международного информационного портала Киноафиша.Инфо день рождения! Нам исполнилось 16 лет! Каждый год мы немного растем, становимся интереснее, полезнее и увлекательнее, и сегодня, в свой день рождения, мы хотим сказать вам всем огромное спасибо, что все это время вы смотрели фильмы, писали рецензии и комментарии, обсуждали новости и любили кино вместе с нами! С днем рождения, Киноафиша! С праздником, друзья! …
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13 августа 2018 14:36
10 лет компании Вольга
Друзья! Сегодня исполняется 10 лет независимой кинопрокатной компании «Вольга». Весь коллектив Киноафиши.Инфо поздравляет наших друзей и партнеров с этим событием. Несмотря на случившиеся в этом году препятствия, вы продолжаете приносить для российского зрителя оригинальные и интересные картины, радовать его и дарить незабываемые эмоции. Мы желаем коллективу компании «Вольга» счастливого дня рождения, плодотворной работы и немного удачи,…
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24 июля 2018 13:32
Апгрейд сайта за весну или что мы делали три месяца
Друзья, мальчики, девочки и все разумные существа, которые так же, как и мы, любят Киноафишу! Минуло три весенних месяца, и уже завтра начинается лето. Мы не сидели без дела и внесли на сайт несколько полезных изменений. А именно: 1. Расширили ваши возможности планирования досуга до и после просмотра фильма Мы добавили рестораны и торговые центры рядом с кинозалом. Теперь вы легко подберете, где поужинать после сеанса или по каким магазинам или развлечениям пройти до. Найти все…
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31 мая 2018 16:29
Молодая кровь: Киноафиша берет стажеров
Друзья! Для тех, кто не знал или забыл, напоминаю: Киноафиша - не только ваш любимый портал о кино, но и федеральное СМИ. Недавно к нам стали обращаться студенты-журналисты с просьбой о предоставлении места для практикантов, мы подумали и решили, что летней практике быть. А вместе с ней - и стажировке для всех обучающихся. В связи с этим спешим вам сообщить, что с сегодняшнего дня мы принимаем заявления на бесплатную стажировку или прохождение летней практики в нашей…
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12 апреля 2018 16:37
Кемерово 25.03. Скорбим с вами
От лица сайта и всей редакции приносим соболезнования всем родственникам погибших в ужасном пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" и всему городу Кемерово. Мы скорбим вместе с вами. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этом жутком пожаре. …
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26 марта 2018 14:13
Какие фильмы выйдут в марте: 10 самых интересных фильмов первого месяца весны
Кино в марте обычно насыщенно романтическими премьерами и реверансами в сторону прекрасного пола. В этом году кроме традиционных фильмов на 8 марта, киномесяц богат и на другие, оригинальные и яркие ленты. Итак, какие фильмы мы будем смотреть в марте 2018 года? 1. За гранью реальности Уже сегодня в кинотеатрах можно посмотреть захватывающий, яркий, наполненный спецэффектами отечественный боевик «За гранью реальности». Завязка интригует – фокусы, казино,…
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1 марта 2018 18:10
Кошачьи драки: рецензия на фильм «Черная пантера»
В результате травмирующих событий принц Т’Чалла становится королем своего небольшого, но очень развитого и скрытного государства - Ваканды. Перед принцем стоит непростая задача - доказать не только свое право на трон, но и защитить честь быть хранителем племен, легендарной Черной Пантерой. Конечно, на его пути возникнут трудности, которые надо будет героически преодолевать. Начнем от сохи, то есть от самой киновселенной Марвел. Множество режиссеров, сценаристов, операторов,…
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27 февраля 2018 14:30
Стать кинокритиком на Киноафише? Легко!
Как писать рецензии мы разобрались. Пришло время попробовать теорию на практике! Киноафиша Инфо упростила добавление пользовательских рецензий на сайт, теперь пробраться к заветному полю стало проще простого. Отныне любой зарегистрированный пользователь сайта может писать рецензии без каких-либо дополнительных авторизаций. Больше никаких преград для раскрытия твоего творческого потенциала! Выбирай шрифт, добавляй маркировку, подписи, кадры и выражай свое мнение, не стесняясь. В…
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26 февраля 2018 17:28
Думай-пиши-сокращай: 7 законов хорошей рецензии
Мальчики и девочки, леди и джентельмены и те, кто еще не определился, сегодня хочется немного поговорить о рецензиях. Вопрос “как написать рецензию?” - один из самых частых, которые нам приходится слышать. Конечно, по большей части речь идет о рецензиях на фильмы, но и полноценные качественные отзывы на статью или книгу тоже в частенько бывают предметом обсуждения. Поэтому сегодня мы немного поговорим о том самом заветном - как все-таки написать хорошую рецензию. Рецензия на…
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23 февраля 2018 14:52
Как закалялась сталь на льду: недостоверная относительно правдивая история Тони Хардинг
Можно ли воспитать чемпиона со здоровой психикой? - один из немногих вопросов, который остается после просмотра фильма «Тоня против всех». История, как говорят создатели фильма, основана на противоречивых интервью участников - самой Тони, ее бывшего мужа Джефа Гиллоуоли, ее матери Лавоны и друга Джефа Шона. Повествование идет от лица Тони, но кадры настоящих событий перемежаются псевдохроникой - интервью, записи выступлений, видео со свадьбы. При этом видео собрано так, что…
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1 февраля 2018 17:57
12 ожидаемых фильмов февраля
Кинозима в этом году выдалась очень насыщенной, и последний месяц также богат на премьеры. Репертуар на февраль содержит фильмы самых разных жанров, мы постарались выбрать самые интересные из них. Конечно, про громкие премьеры вроде потенциально оскароносных «Трех билбордов», потенциально скандальных «50 оттенков свободы» или яркой «Черной пантеры» все и так знают, но в феврале выйдут и менее разрекламированные фильмы, которым стоит уделить…
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1 февраля 2018 17:18
Вот такое интересное кино: тенденции развития современного кинематографа
Современное кино радует разнообразием жанров - на больших экранах можно увидеть яркие блокбастеры, оригинальные трагикомедии и даже высокохудожественные фильмы на грани арт-хауса. Но есть общие тенденции в кинематографе, они показывают, в каком именно направлении мы двигаемся. Итак, какое кино ждет нас в будущем и почему? 1. Экранизации классических книг Как любая мода, тенденции в кино цикличны. В 50х-60х годах классическая литература уже была в тренде экранизаций, к…
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29 января 2018 16:27
Движение - это жизнь кино: 7 спортивных историй, достойных большого экрана
Успех фильмов «Легенда №17» и «Движение вверх» обращает внимание кинематографистов на спортивную историю России, и здесь есть еще немало сюжетов, достойных экранизации. Олимпиады и турниры, переломные моменты, потрясающее упорство и новые звезды - обо всем по порядку. 1. Мельбурн, 1956 год Олимпиада в Мельбурне в 1956 году принесла первые большие победы советской сборной. Напомним, СССр начал участвовать в Олимпийских играх только в 1952…
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19 января 2018 15:02
«Киноафиша» поздравляет с Новым годом!
Редакция «Киноафиши» поздравляет наших любимых киноманов с самым волшебным и долгожданным праздником! Желаем, чтобы ваша жизнь была наполнена яркими премьерами, голливудскими улыбками и достойными наградами, а «места для поцелуев» никогда не пустовали! 2017 год стал для «Киноафиши» годом фантастического роста и развития! Если коротко: мы отпраздновали 15-летие, провели юбилейный 100-й пресс-показ, стали официальным СМИ, подвели первые киноитоги года…
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29 декабря 2017 12:52
Итоги года 2017 по версии Киноафиши!
Уходящий год подарил нам не только массу новых впечатлений, но и большое количество отличных фильмов. Киноафиша.Инфо запускает первые в своей истории Итоги года! Без тебя определить лучших мы никак не сможем, поэтому предлагаем поучаствовать в наших итогах киногода! Выбирай, кто же в этом году был круче – российские космонавты или американские супергерои, экранизации по Стивену Кингу или продолжения любимых франшиз? Вместе с тобой голосовать будут знатоки в области кино, и мы своими…
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1 декабря 2017 13:34
«Киноафише» исполнилось 15 лет!
Федеральный портал «Киноафиша.инфо» перешагнул отметку в 15 лет! На сегодняшний день команда портала собрала актуальное расписание около 1700 кинотеатров по всей России, а также Беларуси и Украины. Последние новости кино, авторские рецензии, подборка ближайших кинофестивалей, информация о режиссерах и актерах, скидки и акции в кинотеатрах, предпремьерные показы – все это современная «Киноафиша», ресурсами которой пользуются 15 млн. человек. …
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4 октября 2017 14:16
Рубрика «Блог главного редактора». Актуальные новости о самых значимых событиях сайта.
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