Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Кинофестивали
Послание к Человеку
События
Послание к человеку 2024
Все фильмы-номинанты «Послание к Человеку» в 2024 году
Место проведения
Россия
Дата проведения
18 октября 2024 - 27 октября 2024
Золотой Кентавр / Гран При
Все номинанты
Spring 23
Spring 23
Zhiyi Wang
Показать всех номинантов
Кентавр / Международный конкурс экспериментальных фильмов "In Silico"
Three Secret Clues of Longing
Three Secret Clues of Longing
Zhenia Kazankina
Победитель
Год проведения
Послание к человеку 2024
Послание к человеку 2023
Послание к Человеку 2022
Послание к Человеку 2021
Послание к Человеку 2020
Послание к Человеку 2019
Показать все
Послание к Человеку 2018
Послание к Человеку 2017
Послание к Человеку 2016
Послание к Человеку 2015
Послание к Человеку 2014
Послание к Человеку 2013
Послание к Человеку 2012
Послание к Человеку 2011
Послание к Человеку 2010
Послание к Человеку 2009
Послание к Человеку 2008
Послание к Человеку 2007
Послание к Человеку 2006
Послание к Человеку 2005
Послание к Человеку 2004
Послание к Человеку 2003
Послание к Человеку 2002
Послание к Человеку 2000
Послание к Человеку 1999
Послание к Человеку 1998
Послание к Человеку 1995
Послание к Человеку 1993
Номинации
Гран При
Лучший короткометражный фильм
Лучший фестивальный фильм
Лучший фильм
Премия Золотой Кентавр
Премия Международной федерации кинематографических обществ / Международный конкурс
Показать все
Премия Международной федерации кинематографических обществ
Премия российской прессы / Лучший короткометражный документальный фильм
Премия российской прессы / Лучший полнометражный документальный фильм
Премия российской прессы
Премия "Беллоны" / Премия организаций экологического права
Премия "Беллоны" / Специальный приз
Особое упоминание / Лучший международный документальный короткометражный фильм
Особое упоминание / Лучший полнометражный документальный фильм
Особое упоминание / Студенческое жюри
Приз студенческого жюри / Короткометражный фильм
Приз студенческого жюри
ФИПРЕССИ / ФИПРЕССИ
Специальная награда / Лучший короткометражный фильм
Специальная награда / Молчание - золото
Специальная награда
Специальный приз жюри / Международный конкурс
Специальный приз жюри / Награда за лучший художественный вклад
Специальный приз жюри
Диплом жюри / Международный конкурс
Диплом жюри / Международный конкурс "In Silico"
Кентавр / Дебютный международный конкурс
Кентавр / Лучший дебют
Кентавр / Лучший документальный фильм
Кентавр / Лучший короткометражный игровой фильм
Кентавр / Международный конкурс дебютов
Кентавр / Международный конкурс экспериментальных фильмов "In Silico"
Кентавр / Международный конкурс – Лучший короткометражный документальный фильм
Кентавр / Международный конкурс – лучший анимационный фильм
Кентавр / Международный конкурс – лучший полнометражный документальный фильм
Кентавр / Национальный конкурс - Лучший дебют
Кентавр / Национальный конкурс – лучший короткометражный документальный фильм
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667