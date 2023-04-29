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Зыкиной завидовали первые красавицы СССР: достаточно взглянуть на ее любовника

29 апреля 2023 15:00
Зыкиной завидовали первые красавицы СССР: достаточно взглянуть на ее любовника

Для него певица стала божеством.

Эстрадная артистка Людмила Зыкина была народной любимицей. Ее обожали от мала до велика, а ее композиции про Волгу и оренбургский платок помнят до сих пор. Личная жизнь Людмилы Георгиевны была не менее насыщенной, чем ее карьера.

Зыкина выходила замуж четыре раза. После развода с последним супругом певица не оставалась долго одна и крутила романы с мужчинами помоложе. Одним из ее возлюбленных стал артист Михаил Кизин, которому она помогла продвинуться по карьере. Между ним и Зыкиной была разница в 39 лет, но это не помешало им начать отношения. Для молодого музыканта Людмила Георгиевна стала воплощением божества на земле. Однако никто из них никогда не подтверждал этот роман.

Зыкиной завидовали первые красавицы СССР: достаточно взглянуть на ее любовника

Тем не менее певице завидовали первые красавицы СССР, ведь Кизин в те годы был ярким и видным брюнетом с карими глазами. А его баритон сводил с ума любую женщину. С годами внешность Михаила Михайловича претерпела изменения, но ему удалось сохранить свою импозантность.

Фото: Legion-Media, кадр из программы «Прямой эфир»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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