Зыкиной завидовали первые красавицы СССР: достаточно взглянуть на ее любовника

Эстрадная артистка Людмила Зыкина была народной любимицей. Ее обожали от мала до велика, а ее композиции про Волгу и оренбургский платок помнят до сих пор. Личная жизнь Людмилы Георгиевны была не менее насыщенной, чем ее карьера.

Зыкина выходила замуж четыре раза. После развода с последним супругом певица не оставалась долго одна и крутила романы с мужчинами помоложе. Одним из ее возлюбленных стал артист Михаил Кизин, которому она помогла продвинуться по карьере. Между ним и Зыкиной была разница в 39 лет, но это не помешало им начать отношения. Для молодого музыканта Людмила Георгиевна стала воплощением божества на земле. Однако никто из них никогда не подтверждал этот роман.

Тем не менее певице завидовали первые красавицы СССР, ведь Кизин в те годы был ярким и видным брюнетом с карими глазами. А его баритон сводил с ума любую женщину. С годами внешность Михаила Михайловича претерпела изменения, но ему удалось сохранить свою импозантность.