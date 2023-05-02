Зять Серова оказался крайне скрытным, но его фото нашлось в Сети: понравится не всем

Александр Серов и его жена Елена Стебенева стали родителями в 1993 году — на свет появилась их дочь Мишель. Супругам не удалось сохранить брак, а о жизни своей наследницы музыкант предпочел не рассказывать поклонникам.

Артист тщательно скрывал дочь от внимания публики, но несколько лет назад стало известно, что она решила выйти замуж. Избранником девушки стал молодой человек по имени Роман, с которым она познакомилась в общей компании друзей. Мишель, как и ее отец, предпочитает не распространяться о личной жизни: фанатам неизвестны ни фамилия Романа, ни род его занятий.

При этом редкие снимки супругов все же оказываются у журналистов. Как отмечают пользователи Сети, Роман совсем не сочетается с красавицей Мишель. Супруг знаменитости отличается худобой и еще несколько лет назад лишился густой шевелюры.