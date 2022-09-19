Зять как сын: знаки зодиака, под которыми рождаются лучшие тещи

Сложные взаимоотношения тещи и зятя давно стали излюбленной темой для многочисленных шуток и анекдотов. Кажется, что недопонимание между этими двумя родственниками неизбежно, однако, как утверждают астрологи, есть исключения. Есть знаки зодиака, под которыми рождаются идеальные тещи - на радость зятю и всем окружающим. Рассказываем, о каких четырех знаках идет речь.

Телец

Женщины, рожденные под земным знаком Тельца, как правило, становятся душевными и понимающими тещами. Они относятся к своему зятю с таким же трепетом, уважением и вниманием, как если бы он действительно был их сыном.

Доходит даже до того, что в конфликтах между молодыми теща-Телец становится на сторону любимого зятя, всячески поддерживает его и защищает.

Чтобы завоевать расположение этой тещи, достаточно быть с ней заботливым и почаще ласково называть “мамой” - она это обязательно оценит.

Весы

Представительницы воздушного знака - настоящие дипломаты. Они не станут вмешиваться в отношения молодоженов, если на то нет особой надобности. Однако если дочь или зять призовут ее в третейские судьи, теща-Весы не станет лукавить и выскажет непредвзятую точку зрения. Она не будет априори становиться на сторону дочери, не станет осыпать зятя упреками, потому что ценит его мужское мнение и статус главы семьи.

Если теща-Весы и станет вмешиваться в жизнь молодых, то так незаметно и деликатно, что они ничего не заметят.

Стрелец

Теща-Стрелец отличается отзывчивостью и добродушием. А еще щедростью - на свадьбу она способна преподнести молодым действительно нужный и солидный подарок вроде автомобиля или квартиры. Не стоит думать, она ждет в ответ каких-то подношений - все подарки уроженки огненного знака делают от чистого сердца и без корыстных задних мыслей.

Она всегда готова прийти дочери и зятю на помощь, посидеть с внуками, неудивительно, что “сыновья” чуть ли не буквально носят такую “маму” на руках.

Водолей

Уроженки этого воздушного знака всегда молоды душой и прекрасно понимают, в чем молодожены нуждаются, а в чем - нет. Теща-Водолей никогда не станет лезть в молодую семью с нравоучениями, но охотно даст дельный и мудрый совет, если ее об этом попросят. Женщины, рожденные под этим знаком, становятся любящими и веселыми бабушками, которых обожают и внуки, и их родители.