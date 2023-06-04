Звучит как сказка, но было на самом деле: как сбылось пророчество Извицкой

Александр Панкратов-Черный сегодня известен как талантливый режиссер и актер. Он снял множество фильмов и давно завоевал сердца поклонников. И все это случилось благодаря его случайной встрече с актрисой Изольдой Извицкой.

Как оказалось, детство Панкратов-Черный провел в глухой деревне на Алтае. Одним из главных развлечений для него стало кино, которое он мог увидеть благодаря кинопередвижке, приезжавшей изредка к ним в населенный пункт. И вот однажды ему удалось посмотреть драму «Сорок первый», в которой Извицкая как раз играла главную роль, а после прославленная актриса постучалась к нему в дверь.

Дело в том, что в это самое время она ездила со съемочной группой по стране и представляла свой фильм. А около деревни Александра их автобус застрял в сугробе, поэтому она пошла искать помощь. Уже с утра артистка решила в благодарность оставить молодому спасителю свой снимок с автографом, но не знала, что именно написать. Будущий режиссер же признался, что мечтает работать в кино.

«Санечка, твоя мечта сбудется. Я верю. Изольда Извицкая», — подписала снимок артистка.

В итоге пророчество знаменитости действительно сбылось. В конце 60-х юноша окончил Горьковское театральное училище и начал свой творческий путь.