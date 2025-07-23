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Киноафиша Статьи «Звучит как кринж, но станет классикой»: у одной из самых ожидаемых дорам лета абсурдный сюжет, идеальный рейтинг и почти нет фанатов в России

«Звучит как кринж, но станет классикой»: у одной из самых ожидаемых дорам лета абсурдный сюжет, идеальный рейтинг и почти нет фанатов в России

23 июля 2025 09:54
«Звучит как кринж, но станет классикой»: у одной из самых ожидаемых дорам лета абсурдный сюжет, идеальный рейтинг и почти нет фанатов в России

Зрители за рубежом уже не могут дождаться следующих эпизодов.

Если вы просто взглянули на название и подумали, что «Красные нити» — это очередная дорамка про «любовь, судьбу и тлеющие взгляды» — готовьтесь удивиться. Потому что «Красные нити» (в оригинале S-Line) — это детектив. Причём с таким концептом, что у зрителей на IMDb уже челюсти отвисли: первые серии держат крепкие 9 из 10.

Идея звучит безумно, но именно она делает шоу по-настоящему особенным. Главная героиня умеет видеть загадочные красные линии между людьми — те появляются, если между ними был секс. До поры до времени она считала, что одна такая, но всё меняется, когда на чёрном рынке всплывают особые очки: теперь любой может «сканировать» интимные связи.

И после этого, естественно, начинаются убийства.

«Звучит как кринж, но станет классикой»: у одной из самых ожидаемых дорам лета абсурдный сюжет, идеальный рейтинг и почти нет фанатов в России

На этом месте сериал легко мог бы свалиться в трэш, но «Красные нити» оказываются не тем, чем кажутся. Потому что за эффектной завязкой скрывается серьёзный разговор о личных границах, вине, праве на любовь и о том, как хрупки связи между людьми — даже если их буквально видно. Это не только история про страсть, но и про одиночество, предательство, выбор.

Плюс ко всему: отличная актёрская игра (особенно у Ли Су Хёка, который здесь абсолютно не в своём привычном образе), стильный визуал с хорошо выстроенной атмосферой и саундтрек, который хочется переслушивать отдельно.

«Звучит как кринж, но станет классикой», «Гениальный хай-концепт, визуал не отстает», — пишут на профильных форумах.

В России у «Красных нитей» пока нет оценок — но это ненадолго. Присоединяйтесь сейчас, пока сериал не стал очередной TikTok-сенсацией и его не начали спойлерить на каждом углу.

Ранее мы писали: Какие значения у карточных мастей в «Алисе в Пограничье»? Вспоминаем перед премьерой 3-го сезона

Фото: Кадр из сериала «Красные линии»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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