Звучат дико, выглядят еще хуже: вот почему китайцы терпеть не могут русские имена

Китайцы плюются от русских имен, но не только потому, что те воспринимаются на слух дико. Есть еще ряд неочевидных причин, о которых несчастным и высмеянным россиянам ничего не известно.

У китайцев фамилия и имя обычно состоят из 1-2 иероглифов. Полное имя у них включает максимум 3 иероглифа, причем два из трех, как правило, заранее известны. В отличие от них, россияне имеют более сложную систему образования имени и фамилии.

Вот только в России за фамилией и именем еще идет отчество, что уже пугает китайцев. Перевод отечественного полного имени на китайский требует от 5 до 6 иероглифов. Это в разы больше, чем в китайских именах, где их всего 2-3.

Есть два варианта, как китайцы могут говорить русское имя. Они могут перевести только имя, забыв о фамилии и отчестве. Или они могут придумать имя на китайском, которое соответствует по смыслу и произношению. Но это сложная задача, и без помощи друзей-китайцев вряд ли обойтись.

Еще одна причина, почему российские имена могут напугать китайцев, заключается в том, что даже красивые и звучные женские имена для них могут звучать грубо. Дословный перевод также может быть смешным, нелепым или пугающим. Например, перевод имени Игорь может означать «война», а перевод имени Даша — «большая жара», что является названием самого жаркого сезона в году в Китае.