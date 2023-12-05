Звучат дико, выглядят еще хуже: вот почему китайцы терпеть не могут русские имена
Ох, уж эта разница культур.
Китайцы плюются от русских имен, но не только потому, что те воспринимаются на слух дико. Есть еще ряд неочевидных причин, о которых несчастным и высмеянным россиянам ничего не известно.
У китайцев фамилия и имя обычно состоят из 1-2 иероглифов. Полное имя у них включает максимум 3 иероглифа, причем два из трех, как правило, заранее известны. В отличие от них, россияне имеют более сложную систему образования имени и фамилии.
Вот только в России за фамилией и именем еще идет отчество, что уже пугает китайцев. Перевод отечественного полного имени на китайский требует от 5 до 6 иероглифов. Это в разы больше, чем в китайских именах, где их всего 2-3.
Есть два варианта, как китайцы могут говорить русское имя. Они могут перевести только имя, забыв о фамилии и отчестве. Или они могут придумать имя на китайском, которое соответствует по смыслу и произношению. Но это сложная задача, и без помощи друзей-китайцев вряд ли обойтись.
Еще одна причина, почему российские имена могут напугать китайцев, заключается в том, что даже красивые и звучные женские имена для них могут звучать грубо. Дословный перевод также может быть смешным, нелепым или пугающим. Например, перевод имени Игорь может означать «война», а перевод имени Даша — «большая жара», что является названием самого жаркого сезона в году в Китае.