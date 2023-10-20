Звонкоголосой малышке из фильма «Табор уходит в небо» уже 55 лет: выросла роковой цыганкой

Когда Эмиль Лотяну увидел, как танцует Алена Бузылева, то вскочил с места. Режиссер понял: поиски актрисы на роль маленькой цыганки в фильм «Табор уходит в небо» закончены. «Я нашел золото!» — воскликнул постановщик. С выбором он не ошибся.

Юная артистка с задорным голоском очаровала зрителей: отвести от нее восторженный взгляд было невозможно. Прошло немало времени, но звезда по-прежнему никого не оставляет равнодушным.

Сегодня Бузылевой 55 лет. Съемки в кино далеко не главная ее деятельность. Роковая брюнетка известна тем, что виртуозно исполняет цыганские народные песни и романсы.

Ей доводилось даже выступать с Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым. Вокальные данные исполнительницы вкупе с актерским мастерством неизменно доводят слушателей до слез. Однако знаменитость мечтает покорить еще одну вершину. Она хочет попробовать себя в роли режиссера и снять фильм о своей семье.