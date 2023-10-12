Звонки в 3 ночи и упреки: мужчины с этими именами худшие "бывшие"

Поддерживать общение с бывшим парнем или нет - выбор, который каждая девушка принимает самостоятельно. Иногда же его попросту нет - своим поведением экс-возлюбленный подталкивает к однозначному выводу: оборвать все контакты. Эксперты в области эзотерики назвали имена, которые носят самые невыносимые бывшие парни.

Егор

Обладатель упертого характера. Мужчина, нареченный этим именем, никогда не примет просто так тот факт, что с ним расстались. Ущемленное эго Егора будет требовать либо возврата “беглянки”, либо сатисфакции. В первом случае парень бьется об заклад, что изменится и бывшая не пожалеет о возвращении. Во втором - начинает мстить.

Избавиться от преследований Егора не так-то просто.

Обладатель этого имени будет следить за жизнью экс-подруги в социальных сетях. Блокировки аккаунта не помогут - он настолько упрям, что создаст фейк, лишь бы быть в курсе свежих новостей. А если у бывшей девушки появится новый парень, то ему наверняка придется встретится с Егором для серьезного разговора.

Михаил

Самолюбивый Михаил вряд ли смирится с тем, что его, такого прекрасного и талантливого, разлюбили. Он до последнего не верит в расставание, надеется, что девушка одумается и объявит, что никуда не уходит. Иногда так и происходит, Мише удается уговорить ее остаться. Но бывает и так, что бывшая решительно ставит точку в отношениях.

Михаилу потребуется много времени, чтобы понять - решение экс-возлюбленной окончательное и бесповоротное.

До того, как придет озарение, обладатель имени будет звонить бывшей по ночам, отправлять сообщения в мессенджерах и даже караулить у подъезда. Обиженный Миша способен сотворить много нелепых поступков, прежде чем поймет, что его усилия напрасны.

Филипп

У Филиппа есть одна интересная особенность. Каким-то невероятным образом он чувствует, что девушка хочет с ним расстаться, и включает “конфетно-букетный” режим. На оторопевшую избранницу, словно из рога изобилия, сыплются подарки, цветы, сюрпризы. В результате барышня решает дать Филиппу второй шанс, но спустя время понимает - это было ошибкой.

Один или два раза парню удается удержать любимую рядом, но после кредит доверия исчерпывается.

Когда бывшая собирает вещи, Филипп осыпает ее упреками, и продолжает делать это до тех пор, пока женский силуэт не исчезнет из поля зрения. Обиженный мужчина готов на все, чтобы отомстить экс-избраннице и потешить свое уязвленное самолюбие.