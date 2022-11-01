Звезды «Три плюс два» не смогли выговорить это слово: вы тоже не справитесь сразу

Комедия «Три плюс два» вышла в 1963 году и мгновенно стала народным хитом. Зрители по нескольку раз ходили в кинотеатры, чтобы посмотреть на романтическую историю у побережья Черного моря. Однако мало кто из поклонников догадывался, насколько тяжелыми для артистов оказались съемки в фильме.

Дело в том, что еще во время подготовки к работе актерам давали сложное задание. Им необходимо было с первого раза и без заминок произнести название места, где проходили натурные съемки — Клапкалнциемс. Далеко не всем удалось справиться с задачей, а те, кто справился, были сразу же утверждены на роли.

Проблемы возникли и у мужской части съемочной группы. Актерам Андрею Миронову, Евгению Жарикову и Геннадию Нилову режиссер Генрих Оганесян дал задание загореть и отпустить бороды, чтобы как можно лучше влиться в образы отпускников. Несколько дней они ходили по Крыму в коротких шортах, из-за чего даже попали в отделение милиции, так как настолько сильно оголять ноги считалось неприличным. Некоторые даже были уверены, что на полуостров приехали иностранные шпионы, так как советские граждане вели себя намного скромнее. В итоге артистам чудом удалось избежать наказания, а после им даже выдали справки, что откровенные наряды они вынуждены носить из-за работы.