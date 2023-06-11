Звезды СССР сцепились из-за мужчины: последствия шокирующие

Многие актеры славятся своими вспыльчивыми и взрывными характерами. Советские артисты не исключение. Однажды на съемках фильма «Цыган» сцепились две известные кинозвезды.

Речь идет о Кларе Лучко и Нине Руслановой. В сценарии между их героинями была прописана драка. Актрисы репетировали этот эпизод в гостинице, используя мокрые полотенца. Однако реквизиторы решили, что простыни будут смотреться в кадре куда эффектнее. В течение пяти часов Лучко и Русланова отыгрывали эту драку, но режиссер оставался недоволен.

«Темперамента маловато!» — кричал Александр Бланк.

Русланову недовольство режиссера вывело из себя. В порыве гнева она так огрела Лучко, что у той платье пошло по швам. Клара Степановна сначала растерялась, а потом нанесла мощный ответный удар. Актрисы бились до синяков. Полученные ушибы и ссадины у обеих сходили месяц.

Зато режиссер ликовал. Ему, наконец, удалось вызвать правильные эмоции у Лучко и Руслановой. Он выступил провокатором драки, а сам вышел сухим из воды.