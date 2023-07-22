Звезды СССР исподтишка издевались над Андреем Мироновым: при виде зачинщика волосы встанут дыбом

Андрей Миронов обладал отменным чувством юмора и обожал разыгрывать коллег. Но нередко он сам становился объектом для шуток и издевок.

По словам друзей артиста, у Миронова был мягкий и ранимый характер, чем они и пользовались. Главным зачинщиком подколов в сторону Андрея Александровича выступал Александр Ширвиндт. Артист сохранял невозмутимое выражение лица и был спокоен как удав, когда разыгрывал очередную сцену перед Мироновым. Также Александр Анатольевич был не прочь пошутить исподтишка, чем еще больнее ранил чувствительного артиста.

Трудно поверить, что такой интеллигентный и сдержанный человек, как Ширвиндт, был способен на подобные издевательства. Звезда «Бриллиантовой руки» отшучивался в ответ на желчные шутки и сценки приятеля, но в глубине души страдал от собственной доверчивости и ранимости.

Миронов был идеальной мишенью не только из-за своей мягкотелости, но и из-за патологической привязанности к матери. По этой причине у актера возникли трудности на съемках «Бриллиантовой руки». Нонна Мордюкова постоянно задирала Миронова и в лицо называла его маменькиным сынком.