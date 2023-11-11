Звезды сериала «Друзья» отличились на похоронах Мэттью Перри: вот что случилось

В конце октября ушел из жизни Мэттью Перри. Кончина 54-летнего Чендлера Бинга из «Друзей» стала шоком для миллионов поклонников. Бездыханное тело актера его ассистент обнаружил в джакузи: прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть. Официально о причинах ухода из жизни знаменитости пока не известно.

На траурную церемонию приехали все коллеги Перри по знаменитому ситкому: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер. Экранные «Друзья» выпустили совместное заявление о смерти своего давнего товарища. Однако поведение пятерки на похоронах возмутило многих.

Голливудские звезды присутствовали на поминальной службе, после чего поспешно уехали. Неизвестно, почему артисты не остались на погребение. Над гробом Мэттью Перри стояло всего 20 человек: видимо, коллеги в круг его близких не входили, несмотря на заявления о тесной дружбе.