Звезды помогут: как лучше зарабатывать деньги Рыбам, Раку и Скорпиону

Эксперты в сфере эзотерики убеждены - финансовое положение человека во многом зависит от его даты рождения. Чтобы зарабатывать не гроши, а солидные суммы, при выборе профессии необходимо отталкиваться от своего знака зодиака. Именно он подскажет, в каких областях деятельности ждет успех, где черпать ресурсы для работы и вдохновение для воплощения своих амбициозных планов в жизнь. Рассказываем, какие советы дали астрологи представителям водной стихии.

Рак

Представители водного знака в большей степени ориентированы на дом и семью, чем на работу. Поэтому они ищут род деятельности, который позволил бы им работать удаленно или иметь гибкий плавающий график.

Астрологи советуют Раку обратить внимание на профессии, связанные с онлайн-заработками. В большинстве случаев работодатели предоставляют возможность трудиться из дома, без отрыва от семьи.

Маркетплейсы, ведение социальных сетей, разработка сайтов и наполнение контентом - все это идеально подойдет для Раков, которым нужно к тому же наглядно видеть плоды своего труда, гордиться объемами проделанной работы.

Скорпион

Рожденные под знаком Скорпиона - прирожденные лидеры. Они способны по-настоящему гореть своим делом и заряжать энтузиазмом окружающих. Поэтому все сферы, где нужно организовать командную работу, знаку по плечу.

Больше всего Скорпиону интересны амбициозные проекты и крупные корпорации - ведь, по его мнению, если чем-то и заниматься, то только для того, чтобы оставить свой след в истории.

Кроме того, представители водного знака - прирожденные дипломаты. Они будут чувствовать себя уверенно на любых должностях, где необходимо договариваться, налаживать партнерские связи.

Рыбы

Рыбы - натуры творческие. Вряд ли монотонная работа в офисе, где каждый день похож на предыдущий, придется этому знаку по душе. Куда больше им понравится фриланс или сфера путешествий, например, организация тематических туров.

Представители водного знака трепетно подходят к своей семье, поэтому астрологи советуют им задуматься о создании семейного бизнеса. Собственный бренд, замешанный на рецептах, проверенных временем - почему бы и нет?

Кроме того, Рыбы обладают хорошим вкусом и с удовольствием занимаются дизайном одежды или интерьеров. Они могут попробовать себя в качестве модельеров, стилистов, дизайнеров.