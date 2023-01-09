Звезды «Гарри Поттера» не оставили в беде каскадера, ставшего инвалидом: его история доведет до слез

За время съемок фильмов о Гарри Поттере актеры и работники съемочной площадки стали настоящей семьей. Звезды крепко подружились с ассистентами, гримерами и операторами. А Дэниэл Рэдклифф хорошо общался со своим дублером Дэвидом Холмсом. Постепенно мужчина стал и каскадером, выполняя за актера сложные трюки.

Один из них и привел к трагедии. Во время заключительной части франшизы Дэвид работал над сценой со взрывом, после которого он падал на страховочной веревке вниз. Но молодой мужчина неудачно ударился, и когда приземлился на мат, то понял, что не чувствует ног. В больнице обнаружилось, что Холмс парализован ниже пояса: медики рассказали, что на всю жизнь он останется инвалидом.

Несмотря на такие новости, мужчина не потерял оптимизм и до сих пор надеется на развитие медицины в будущем. Кроме того, звезды «Гарри Поттера» не оставили в беде каскадера. Они устроили благотворительные вечера в его честь и сами приняли в них финансовое участие. Собранные средства позволили Дэвиду купить дом, в котором обстановка приспособлена для его нужд, и автомобиль со специальным управлением. Холмс и Рэдклифф вместе ведут подкаст. Кроме того, с Дэвидом поддерживают дружбу Том Фелтон и братья Фелпс.