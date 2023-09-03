Звезды дают совет: не доверяйте свои тайны этому знаку Зодиака

В старину люди верили, что завистливому человеку достаточно одного взгляда, чтобы сглазить кого-нибудь более успешного, обеспеченного или привлекательного. В современном мире мало кто верит в древние суеверия, но бывают ситуации, которые иначе как вмешательством чужой негативной энергии не назовешь. Астрологи рассказали, с каким знаком зодиака лучше не делиться своими планами, чтобы они не наслали порчу.

Дева

Дева считается одним из самых практичных и рациональных знаков в гороскопе. Его представители предпочитают руководствоваться разумом, а не чувствами, в мистику и сверхъестественные вещи не верят. И все же, по мнению астрологов, именно с этим знаком стоит всегда быть настороже.

Звезды говорят о том, что Дева, сама того не зная, наделена очень мощной энергетикой. Она оказывает сильное влияние на окружающих, может одним словом испортить человеку весь день или, напротив, приободрить.

А еще - сглазить, призвать на голову собеседника несчастья.

Не рекомендуется слишком сильно откровенничать с Девой, особенно если дело касается каких-то предстоящих приятных событий. Грядущая свадьба, новоселье, путешествие - об этом и многом другом с представителями земной стихии лучше не секретничать, предупреждают эксперты.

Во-первых, потому, что этот знак удивительно прямолинеен и не стесняется высказывать свою точку зрения на любые темы. Неважно, просил его об этом собеседник или нет - Дева промолчать не сможет.

И если ваши планы покажутся ей не слишком удачными, она заявит об этом во всеуслышание.

Например, если подруга выходит замуж за человека, о котором Дева невысокого мнения, она так и скажет: мол, союз обречен на провал. И, что удивительно, незадолго до свадьбы или спустя некоторое время после торжества пара распадается. Дева довольно хмыкает: “Так я и знала!”

Во-вторых, представители земной стихии бывают довольно-таки завистливыми.

Дева - перфекционистка, которая стремится быть первой всегда и во всем. Когда кто-то превосходит ее - неважно, в умении завязывать морские узлы или в уровне зарплаты, она всей душой желает конкуренту провала.

Дева - знак, который сложно заподозрить в причастности к мистическим событиям. И все же следует быть с ней осторожнее. Острый язык представителя земного знака не щадит никого - бывает, что от Девы достается не только соперникам, но и близким людям.