Звезду «Вечного зова» за одну ночь возненавидел весь СССР: в причину верится с трудом

Вадим Спиридонов стал главной звездой телеэпопеи «Вечный зов». За роль Федора Савельева актер получил Государственную премию СССР и народную популярность, но у этой славы был горький привкус.

Отрицательного героя Спиридонова люто возненавидела вся страна. Буквально в одночасье актер превратился во врага народа, а все из-за очередной серии «Вечного зова». Зрители не могли отделить артиста от неприятного персонажа и вовсю отыгрывались на исполнителе. Прохожие на улицах не скрывали свою ненависть к Вадиму Семеновичу, а несколько раз на актера даже пытались напасть с кулаками.

Это сильно надломило Спиридонова. Уже в 40 лет он чувствовал себя уставшим от всего и мечтал скорее уйти в иной мир. Позднее его супруга Валентина говорила, что Вадим Семенович накликал свою смерть. Он мечтал уйти из жизни зимой накануне Рождества. Спиридонов скончался во сне седьмого декабря — ровно за месяц до «желаемой» даты. Талантливому артисту было всего 45 лет.