Звезду «Угрюм-реки» в одночасье возненавидел весь СССР: сейчас в причину поверить сложно

Иногда быть хорошим актером не дар, а проклятие. Именно так случилось с Валентиной Владимировой, которую сначала любили всем Советским Союзом, а после ненавидели.

Съемки в фильме «Белый Бим Черное ухо» навсегда изменили жизнь талантливой артистки. Знаменитость не сразу согласилась на главную роль, словно предчувствовала, что добром это не кончится. Но режиссер Станислав Ростоцкий умел убеждать.

После премьеры ленты, где преданный пес погибает по вине «злой тетки», Владимирова стала для своих соотечественников врагом номер один. Зрители словно не видели разницы между актрисой и ее героиней, поэтому, встречая звезду «Угрюм-реки» на улице, не скупились на проклятия. Многие считали, что раз уж она примерила на себя такую роль, значит, в реальной жизни тоже способна на подобную жестокость.

Владимирова долго и мучительно страдала от лютой ненависти вчерашних поклонников, но сделать ничего не могла. Зоозащитники так и не узнали, что на самом деле она любила собак, а во время съемок злополучной ленты подружилась с псом, который воплотил Бима.