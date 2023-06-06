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Звезду «Талисмана любви» не узнать: перерыв в карьере даром не прошел

6 июня 2023 15:30
Звезду «Талисмана любви» не узнать: перерыв в карьере даром не прошел

Любимица многих россиян теперь уже не та.

Светлана Тимофеева-Летуновская обрела оглушительную популярность послед выхода сериала «Талисман любви». Актрисе досталась роль Юлии Уваровой. Мужская аудитория была очарована ее яркой красотой и потрясающей фигурой. После головокружительного успеха Светлана взяла перерыв в карьере, но после возвращение артистку не узнали даже преданные фанаты.

Совсем скоро актриса отметит свое 51-летие. Тимофеева-Летуновская, как и многие другие ее коллеги, бросила вызов природе. Она делает все возможное, чтобы избежать старения, но результат получился сомнительным. Лицо Светланы выглядит натянутым, губы — опухшими, а зубы — неестественно белыми. Актриса почти полностью утратила живость своей мимики.

Звезду «Талисмана любви» не узнать: перерыв в карьере даром не прошел

Тимофеева-Летуновская замужем за бизнесменом Александром Беловым. Супруги воспитывают сына и дочь. Актриса редко делится семейными снимками и не распространяется о личной жизни. Светлану невозможно увидеть на светских раутах, ведь она предпочитает отдыхать в кругу семьи.

Фото: кадр из фильма «Талисман любви» (2005), социальные сети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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