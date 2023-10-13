Звезду «Свадьбы в Малиновке» посадили на 25 лет: причина вызовет недоумение у россиян

Сегодня за такое даже осуждать не станут.

Актриса Зоя Федорова запомнилась зрителям многими яркими ролями. Она снималась в лентах «Москва слезам не верит», «Свадьба в Малиновке», «Фронтовые подруги» и во многих других интересных проектах. К сожалению, жизнь знаменитости была тяжелее любого фильма.

Зоя Алексеевна была заслуженной артисткой РСФСР, дважды удостаивалась Сталинской премии, но это не спасло ее от преследования. В 1946 году актрису арестовали по подозрению в шпионаже. Причиной для подобного обвинения стал роман с американцем Джексоном Тейтом. Он работал в американском посольстве и был сотрудником военной миссии. Роман был не просто интрижкой: у пары родилась дочь Виктория. Тем не менее советские власти заподозрили звезду в передаче США секретных сведений. Федоровой дали 25 лет лагерей, но освободили через девять.

Увы, жизнь ее закончилась печально. Зою убили в собственной квартире, а преступника так и не нашли.