Звезду СССР едва уговорили сниматься в «Войне и мире»: никогда не угадаете его имя

Киноэпопея Сергея Бондарчука «Война и мир» потрясла в свое время весь мир. Здесь сработало все: батальные сцены, мощный сюжет и актерская игра.

Одним из самых ярких героев был князь Николай Болконский. Роль исполнил характерный актер Анатолий Кторов, который и сам был не из простолюдинов. Он родился в семье купцов, а его дед владел лавкой в Москве. Кстати, настоящая фамилия артиста — Викторов. Он просто убрал первые две буквы и использовал эту укороченную версию.

Догадаться о таком фокусе с именем не могли даже преданные поклонники актера. Да и сегодня его настоящую фамилию почти никто не знает.

В середине 60-х Кторову предложили роль в масштабной экранизации «Война и мир». Однако Анатолий Петрович не был в восторге от собственных проб. Он считал, что не попал в образ князя Болконского. Но Бондарчук был неумолим и видел в этой роли только Кторова. В итоге актера удалось убедить, но при условии, что в картине будет эпизод со смертью князя.