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Звезду советской комедии чуть не отчислили из вуза: таких слабых актеров еще не было

3 июля 2023 13:00
Звезду советской комедии чуть не отчислили из вуза: таких слабых актеров еще не было

Стеснение и ошибки чуть было не погубили его карьеру.

В советском кинематографе высоко ценилось актерское образование, и чаще всего роли доставались лишь тем, кто окончил театральный вуз. Но не все артисты, блиставшие в то время на экранах, могли похвастаться высокими оценками и прилежной учебой.

К примеру, Леонид Куравлев был самым слабым студентом во ВГИКе. Он стеснялся, все время был зажат и к тому же плохо говорил. В его речи постоянно встречались ошибки и запинки. Помимо этого, будущая звезда советских комедий испытывал явные проблемы с запоминанием текса. Красавец запинался и останавливался, что для человека его профессии было неприемлемо.

Звезду советской комедии чуть не отчислили из вуза: таких слабых актеров еще не было

Тогда один из преподавателей поднял вопрос об отчислении нерадивого студента. Куравлев взял себя в руки и стал трудиться гораздо усерднее. Вскоре он появился в дипломных работах Василия Шукшина и Андрея Тарковского, после чего и началась его блестящая карьера в кино.

Фото: кадры из фильмов «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965), «Самогонщики» (1961) и «Сегодня увольнения не будет» (1958)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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