Звезду советской комедии чуть не отчислили из вуза: таких слабых актеров еще не было

В советском кинематографе высоко ценилось актерское образование, и чаще всего роли доставались лишь тем, кто окончил театральный вуз. Но не все артисты, блиставшие в то время на экранах, могли похвастаться высокими оценками и прилежной учебой.

К примеру, Леонид Куравлев был самым слабым студентом во ВГИКе. Он стеснялся, все время был зажат и к тому же плохо говорил. В его речи постоянно встречались ошибки и запинки. Помимо этого, будущая звезда советских комедий испытывал явные проблемы с запоминанием текса. Красавец запинался и останавливался, что для человека его профессии было неприемлемо.

Тогда один из преподавателей поднял вопрос об отчислении нерадивого студента. Куравлев взял себя в руки и стал трудиться гораздо усерднее. Вскоре он появился в дипломных работах Василия Шукшина и Андрея Тарковского, после чего и началась его блестящая карьера в кино.