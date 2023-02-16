Звезду «Солдат» не узнать: что стало с сержантом Фахрутдиновым через 17 лет (фото)

Юрий Шибанов проснулся звездой после того, как воплотил сержанта Фахрутдинова в популярном сериале «Солдаты». Именно в этом образе актер больше всего полюбился зрителям, которые теперь вынуждены гадать, куда же он пропал с больших экранов.

Вот уже длительное время артист не появляется на съемочных площадках. Последний фильм с его участием на сегодняшний день «Инспектор Купер», но с момента его премьеры прошел не один год. Между тем причина ухода знаменитости из кино оказалась достаточно веской. В одном из интервью Шибанов признался, что у него начались серьезные проблемы с памятью, из-за чего он не может запоминать реплики героев. С подобным недугом о продолжении карьеры не могло быть и речи. Тем не менее звезда экрана не унывает. Артист выпустил курсы по ведению праздников, которые пользуются большим спросом. Также он ведет различные тренинги для людей, желающих находить выход в самых непростых ситуациях. Кроме того, актер наладил личную жизнь.

Вот уже более десяти лет он счастлив в браке с супругой Светланой, которая подарила ему сына Александра. Между тем поклонники отмечают, что за прошедшие годы Шибанов кардинально изменился внешне — он заметно поправился, постарел и обзавелся бородой.