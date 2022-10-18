Звезду сказки «Варвара-краса, длинная коса» гонят из дома: причина вызовет оторопь

Татьяна Клюева прославилась главной ролью в сказке «Варвара-краса, длинная коса». В картине Александра Роу она снялась, когда ей едва исполнилось 16 лет. Позже она окончила ГИТИС, где ее считали одной из самых перспективных студенток. Но фильмография Клюевой насчитывает всего десяток лент.

Татьяна принесла карьеру в жертву семье. Она вышла замуж за Дмитрия Гагина, который был моряком дальнего плавания. Женщина переехала в Севастополь, где работала то в таксопарке, то на базаре. Позже в семье родился сын Ян. Сейчас 71-летняя Татьяна уже вдова, а отношения с отпрыском у нее разладились настолько, что они выясняют их в суде. Об этом подписчикам в Telegram рассказал бывший сокурсник Клюевой Станислав Садальский .

«Он выгоняет ее из квартиры», — шокировал фолловеров откровениями артист.

Причем, по словам Садальского, эту же недвижимость Татьяна и переписала на наследника после смерти Дмитрия в прошлом году, но никак не ожидала остаться на улице. За советом и помощью актриса и обратилась к бывшему знакомому.