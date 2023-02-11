Звезду сериала «Закон и порядок» превратили в диснеевскую принцессу: гляньте, какая она теперь

Многие представительницы прекрасного пола мечтают быть похожими на диснеевских принцесс. При этом большинство тешат себя мыслью о том, что добиться внешнего сходства с мультяшными героинями в реальной жизни невозможно. На самом деле все совсем не так.

Принцессы сказок Disney «срисованы» с реальных женщин — популярных актрис, певиц и других знаменитостей. При создании той или иной героини аниматоры берут в основу мимику, повадки и черты лица той, кто была выбрана ее прототипом.

Именно так звезду сериала «Закон и порядок» и известную певицу Тейлор Свифт превратили в Рапунцель. Мультфильм о длинноволосой красавице «Рапунцель: Запутанная история» вышел на экраны в 2010 году и сразу полюбился как детям, так и взрослым. Не оставили его без внимания и преданные поклонники творчества знаменитости — такой любимую исполнительницу они точно не видели.