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Звезду сериала «Закон и порядок» превратили в диснеевскую принцессу: гляньте, какая она теперь

11 февраля 2023 15:30
Звезду сериала «Закон и порядок» превратили в диснеевскую принцессу: гляньте, какая она теперь

Артистка предстала перед фанатами в неожиданном образе.

 

Многие представительницы прекрасного пола мечтают быть похожими на диснеевских принцесс. При этом большинство тешат себя мыслью о том, что добиться внешнего сходства с мультяшными героинями в реальной жизни невозможно. На самом деле все совсем не так.

Принцессы сказок Disney «срисованы» с реальных женщин — популярных актрис, певиц и других знаменитостей. При создании той или иной героини аниматоры берут в основу мимику, повадки и черты лица той, кто была выбрана ее прототипом.

Именно так звезду сериала «Закон и порядок» и известную певицу Тейлор Свифт превратили в Рапунцель. Мультфильм о длинноволосой красавице «Рапунцель: Запутанная история» вышел на экраны в 2010 году и сразу полюбился как детям, так и взрослым. Не оставили его без внимания и преданные поклонники творчества знаменитости — такой любимую исполнительницу они точно не видели. Звезду сериала «Закон и порядок» превратили в диснеевскую принцессу: гляньте, какая она теперь

Фото: Legion-Media, кадр из мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» (2010)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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