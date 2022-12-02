Звезду «Москва слезам не верит» осудили на четверть века: вздрогнете, узнав почему

Зоя Федорова запомнилась зрителям по роли вахтерши тети Паши в картине «Москва слезам не верит», а также по фильму «Свадьба в Малиновке». Несмотря на карьерный успех, судьба талантливой советской актрисы сложилась драматично.

В 1945 году у артистки были отношения с американским дипломатом Джексоном Тейтом. Они познакомились на приеме в Министерстве иностранных дел. Роман продолжался год, после чего американец покинул СССР, оставив Федорову в интересном положении.

Чтобы скрыть факт беременности от общественности, актриса выскочила замуж за композитора Александра Рязанова и родила дочь в законном браке. Однако факт связи с иностранцем был раскрыт, и в 1946 году Федорову обвинили в шпионаже и приговорили к 25 годам исправительной колонии.

Позднее наказание смягчили, и актриса вышла на свободу в 1955 году. Она продолжила свою карьеру в кино и получала небольшие роли в популярных картинах.

Федорова скончалась в 71 год. Ее убили в собственной квартире: причиной смерти стал выстрел в затылок. Расследование ни к чему не привело, а лишь породило множество теорий и догадок.