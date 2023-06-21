Звезду «Моей прекрасной няни» вылечили от рака: ахнете, как ее изменил недуг

Фрэн Дрешер стала настоящей звездой благодаря ситкому «Моя прекрасная няня». Комичное шоу покорило зрителей сначала в США, а потом и по всему миру, ведь именно на его основе создавалась, например, российская версия сериала с Анастасией Заворотнюк. При этом мало кто догадывается, что несколько лет назад артистка чудом справилась с онкологией.

Так, врачам удалось обнаружить у Дрешер рак матки. Болезнь была на начальной стадии, поэтому ей сразу же сделали операцию, после чего рак ушел в ремиссию.

Онкология полностью изменила жизнь артистки. Из-за операции и препаратов она очень сильно похудела и до сих пор не смогла восстановить свой прежний вес. Как пишут преданные поклонники, они едва узнают в артистке экранную Фрэн Файн, когда видят ее свежие фото. Одновременно с этим звезда экрана основала благотворительную организацию, которая занимается диагностикой рака у женщин, и выпустила книгу, посвятив ее своей борьбе с болезнью.